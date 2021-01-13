قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ولاء للتأمين التعاوني، مهند الدسوقي، إن زيادة رأس المال يتوقع أن تكون في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أخذ الموافقات اللازمة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر في وقت لاحق بشأن العلاوة وعدد الأسهم المصدرة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن زيادة رأس المال بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

وأوضح الدسوقي، أن من أهداف الشركة بشأن التوسع، تحقيق نمو أكثر في التأمين الطبي والتركيز على منتجات الحماية والادخار في قطاع التأمين على الحياة لأهميتها.

وأضاف أن ولاء للتأمين التعاوني تحتل المركز الثالث في مبيعات منتج تأمين المركبات، وحصتها السوقية نحو 8%، وتعتزم التوسع في هذا المنتج خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن تأمين الممتلكات والمركبات يمثل الحجم الأكبر من منتجات الشركة، توجهنا في زيادة مبيعات تأمين الممتلكات والآن ولاء للتأمين تحتل المركز الرابع فيه خلال الربع الثالث من 2020، واحتلت المركز الثاني في مبيعات نشاط الممتلكات في العام 2019، والهدف من ذلك تقليل إسناد مخاطر الشركة لشركات إعادة التأمين خارج المملكة وذلك ينعكس على إيجابية أرباح الشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، أن هامش الملاءة المالية لشركة ولاء للتأمين يبلغ 290% والهدف هو الحفاظ عليها وليس زيادته مع توسع الشركة وتقليل إسناد مخاطر الشركة خارج المملكة، بحكم أن الشركة لديها القوة المالية والائتمانية لتصنيف "A" فنعمل على الحفاظ عليه ورفعه في السنوات القادمة.

وبشأن تأثير جائحة كورونا على الشركة، قال الدسوقي، إن أعمال الشركة لم تتأثر من الجائحة وعملت عن بعد لفترة نحو 4 أشهر وذلك لـ90% من موظفي الشركة، وحصلت على شهادة الإيزو لاستمرارية الأعمال وإدارة السلامة والصحة المهنية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 360%، إلى 42.8 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إلى التأثر إيجابا بانخفاض المطالبات لا سيما المركبات وبنسبة أقل في التأمين الطبي ويمثل 50% من الإيرادات، بينما جرى تمديد التأمين الشامل لمدة شهرين وتم بناء بعض الاحتياطيات من أجل ذلك.

وكانت شركة ولاء للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بمبلغ إجمالي تريد الحصول عليه 755 مليون ريال.

ويذكر أن رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بعد الاندماج مع "متلايف إيه آي جي العربي"، في العام الماضي، بلغ نحو 646.4 مليون ريال، موزعاً على نحو 64.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وكانت الأرباح الفصلية لشركة ولاء للتأمين التعاوني قد ارتفعت بنسبة 218%، في الربع الثالث من 2020، إلى 25.2 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.