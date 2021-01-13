  • مباشر
اللغة

هكذا دافع واتساب عن سياسته الجديدة!

واتساب
واتساب يدافع عن نفسه
واتساب

هكذا دافع واتساب عن سياسته الجديدة!

وسط هجرة المشتركين لمنافسيه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتدافع فيسبوك للتعامل مع تهديد تنافسي مفاجئ لمنصة الرسائل الخاصة به واتساب بعد أن أثار تغيير في شروط الخدمة مخاوف بشأن الخصوصية ودفع المستخدمين إلى اللجوء إلى منافسين مثل سيغنال، وتيليغرام بأعداد كبيرة.

أمضى تطبيق المراسلة المشفر، الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم، والعديد من كبار المديرين التنفيذيين به يوم الثلاثاء في محاولة لتوضيح التغييرات القادمة في سياسة الخصوصية التي تغطي البيانات التي يمكن مشاركتها بين واتساب وشركتها الأم الآن بعد دفعها نحو التجارة الإلكترونية.

تم تنزيل تطبيق سيغنال 8.8 مليون مرة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع الذي تلا الإعلان عن تغييرات واتساب لأول مرة في 4 يناير، مقابل 246000 مرة في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات من Sensor Tower.

تطبيقات تسحب البساط.. وواتساب تحاول احتواء المصيبة تكنولوجيا تطبيقات تسحب البساط.. وواتساب تحاول احتواء المصيبة

على النقيض من ذلك، سجل تطبيق واتساب 9.7 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الذي تلا الإعلان، مقارنة بـ 11.3 مليون مرة قبل ذلك، بانخفاض 14%، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

استفاد تيليغرام، وهو تطبيق مراسلة شهير بين متداولي العملات المشفرة، من المخاوف حول واتساب ليتم تنزيله 11.9 مليون مرة في الأسبوع الذي تلا تغيير 4 يناير من 6.5 مليون في الأسبوع السابق. وفي رسالة تم إرسالها إلى جميع مستخدميها يوم الثلاثاء، قالت تيليغرام إنها تجاوزت الآن 500 مليون مستخدم نشط.

فسر بعض المستخدمين سياسات واتساب الجديدة على أنها تشير إلى أنه ستتم مشاركة بيانات المستخدم الحساسة مع الشركة الأم لأول مرة، بما في ذلك محتوى الرسائل، مما أثار الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت واتساب في بيان نُشر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إن تحديث السياسة، الذي يدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير، "لا يؤثر على خصوصية رسائلك مع الأصدقاء أو العائلة بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أنه يريد معالجة "الشائعات المنتشرة".

على الرغم من أنه لن يُسمح لأي تطبيق بالوصول إلى أي رسائل، فقد سمحت سياسات خصوصية واتساب منذ عام 2016 له بمشاركة بيانات مستخدم أخرى معينة مع الشركة الأم.

توجه العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات إلى Twitter يوم الثلاثاء للدفاع علناً عن التغييرات، بما في ذلك آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ Instagram، المملوكة أيضاً لشركة فيسبوك. قال "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول شروط خدمة واتساب ToS في الوقت الحالي".

شارك في تأسيس سيغنال بريان أكتون، المؤسس المشارك لـ واتساب بعد أن ترك الشركة بعد خلافات حول خصوصية المستخدم وافتقارها إلى الاستقلال عن الشركة الأم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها

الأكثر قراءة

فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا
صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه
عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح "خصوصيتكم بأمان بشرط"
الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي الإعدام شنقاً لطاعن السياح في جرش.. ثأراً للبغدادي
مع أزمة الخصوصية.. هذه أهم 5 بدائل لتطبيق مع أزمة الخصوصية.. هذه أهم 5 بدائل لتطبيق "واتساب"
فيضانات واختفاء مدن.. سر تصعيد السودان حول سد النهضة فيضانات واختفاء مدن.. سر تصعيد السودان حول سد النهضة

قبل أن تذهب

مشاريع تنموية في سيناء المصرية
مشاريع تنموية في سيناء المصرية

اكتشف المزيد