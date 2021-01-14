أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، اطلعت عليها "العربية.نت"، ارتفاع متوسطات أسعار 76 سلعة غذائية، بينما تراجعت أسعار 10 سلع، في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من 2019.

وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2020، أظهرت البيانات انخفاض متوسطات أسعار 51 سلعة، بينما ارتفعت أسعار 36 سلعة.

وعزت الهيئة، ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 5.3% في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2020، البالغ فيه 5.8%، إلى تأثير كبير من تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ مطلع يوليو 2020.

وسجلت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ارتفاعاً خلال ديسمبر على أساس سنوي، وبلغ سعر كيلوغرام دقيق القمح المحلي 2.77 ريال، بينما سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض سعر 4.23 ريال، وبلغ سعر أرز بسمتي أبيض هندي 91.56 ريال لكمية 10 كيلوغرامات، وسجل سعر 10 كيلوغرامات أرز مزة هندي 76.67 ريال.

وفيما تباينت أسعارها على أساس شهري، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن على أساس سنوي، وبلغ سعر كيلوغرام لحم بقر طازج 44.63 ريال، بينما سجل لحم ضأن طازج سعر 58.25 ريال للكيلوغرام، وسجل كيلوغرام لحم الجمل الطازج سعر 48.38 ريال.

وسجل سعر 900 غرام، من الدجاج الطازج المحلي، والمجمد المستورد 15.59 ريال، و14.15 ريال على التوالي.

وبلغت أسعار السمك الطازج من نوع كنعد 59.08 ريال للكيلوغرام، بينما بلغ سمك طازج هامور سعر 51.72 ريال، وسجل سعر روبيان طازج مقشر سعر 72.04 ريال.

وارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض في ديسمبر 2020، على أساس سنوي، بينما تباينت أسعارها بالمقارنة بشهر نوفمبر 2020، وبالمثل تباينت أسعار الفواكه والمكسرات.

وسجل سعر كيلوغرام برتقال أبو صرة المصري، أعلى نسبة زيادة بين السلع الغذائية على أساس سنوي، بنحو 33.9% ليصل سعره إلى 6.48 ريال للكيلوغرام في ديسمبر الماضي، بينما تراجع بنسبة 15.18% بالمقارنة بشهر نوفمبر 2020.

وتراجعت أغلب متوسطات أسعار الخضار خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، وتصدر التراجعات كيلوغرام طماطم محلي بنسبة 30.19% ليسجل سعر 5.48 ريال، بينما تراجع سعر طماطم مستورد بنسبة 27.48% يسجل 5.62 ريال للكيلوغرام.

ويرصد الملف التالي التفاصيل الكاملة لأسعار السلع الغذائية في السعودية خلال ديسمبر 2020، كالتالي: