  • مباشر
اللغة

المصالحة تحيي خطط قطر لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية

اقتصاد قطر
العاصمة القطرية الدوحة
اقتصاد قطر

المصالحة تحيي خطط قطر لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية

الجيدة: المصالحة تعني مجلس تعاون خليجي أكثر قوة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يسعى مركز قطر للمال إلى جذب 25 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2022، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي يوسف الجيدة لشبكة CNBC.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعادة المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال الجيدة في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، إن المصالحة تعني مجلس تعاون خليجي أقوى وأكثر قوة.

العراق يعرض 4 ملايين برميل من خام البصرة للتحميل في فبراير طاقة النفط العراق يعرض 4 ملايين برميل من خام البصرة للتحميل في فبراير

وأضاف: "أعتقد أن التأثير سيكون إيجابياً على التجارة، مما يعني أن الدول ستعمل بشكل وثيق مع بعضها بعضا".

وقال الجيدة إن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر الطموح للمركز المالي - إلى جانب هدف خلق 10000 وظيفة جديدة وأكثر من 1000 شركة بحلول عام 2022 - سيحصل على دفعة من المصالحة الخليجية.

وقال الجيدة إن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لبناء الثقة بين قطر وجيرانها في الخليج ومصر، ولكن "هذا وراءنا، ونحن نعمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها، لذلك الجميع متفائل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يوم اجتاح محتجون البيت الأبيض.. وقذفوا الرئيس بالحجارة يوم اجتاح محتجون البيت الأبيض.. وقذفوا الرئيس بالحجارة
دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن! دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن!

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100% السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100%
من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد