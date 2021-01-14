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هذا مصير الدولار على المدى القصير.. وخطط بايدن تحدد وجهته

الدولار

هذا مصير الدولار على المدى القصير.. وخطط بايدن تحدد وجهته

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك ياسر الرواشدة، إن الدولار يواصل ارتفاعه مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وأضاف في حديثه مع العربية أنه على المدى القريب سيواصل الدولار قوته، مع استمرار ارتفاع عوائد الـ 10 سنوات لسندات الخزانة الأميركية.

وأوضح أن خطة التحفيز التي تقترب من تريليوني دولار التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايندن الإعلان عنها ستساند الدولار على المدى القريب.

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وتماسك الدولار فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد أن أوردت سي.إن.إن أن التحفيز سيكون بنحو تريليوني دولار، مما زاد دعم الدولار.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، لم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، إذ صعد 0.04% إلى 90.320، وذلك مع ترقب المستثمرين تفاصيل من بايدن في وقت لاحق اليوم بشأن خطة للإنقاذ من الجائحة "بتريليونات" الدولارات.

وحقق الدولار مكاسب في أربع من الجلسات الخمس الأخيرة، إذ ضغطت احتمالات المزيد من التحفيز على السندات الحكومية الأميركية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية للارتفاع فوق 1% للمرة الأولى منذ مارس آذار.

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