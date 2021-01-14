  • مباشر
اللغة

هل لدى "ماسك" وقت للعب؟.. هذه الشركة أحدث المستفيدين من تغريداته!

رجل الأعمال ومؤسس مجموعة تيسلا وشركة سبايس إكس ايلون ماسك
ايلون ماسك
إيلون ماسك

هل لدى "ماسك" وقت للعب؟.. هذه الشركة أحدث المستفيدين من تغريداته!

بعد تعليقه على شخصية كرتونية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دائماً ما خلقت تغريدات الملياردير إيلون ماسك أغنى شخص في العالم حالة من الزخم، بدايةً من تغريداته حول شركاته "تسلا" و"سبيس إكس"، مروراً بشركة الأجهزة الطبية الصغيرة التي ارتفعت قيمتها من 55 مليون دولار لأكثر من 3 مليارات دولار بالخطأ، حيث تشابه اسمها مع تطبيق المراسلة المشفر "سيغنال".

استفادت يوم الأربعاء شركة ألعاب يابانية من تغريدة لـ "ماسك" - صاحب الـ 42 مليون متابع على "تويتر"- حملت أحد الشخصيات الكرتونية الشهيرة لها والتي تدعى "ساشيكو" رغم كون التغريدة مبهمة ولا تحمل إشارات حول شيء محدد إلا أنها أصبحت عادة لدى متابعي ماسك بشراء أي شيء يبدو أنه يعرفه.

ارتفعت أسهم شركة "بانداي نامكو القابضة" بنسبة 4.4% في بورصة طوكيو، على خلفية التغريدة التي لاقت إعجاباً من أكثر من 300 ألف متابع حملت إحدى شخصيات سلسلة Idolmaster، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

شركة يدعمها شركات سيارات كهربائية شركة يدعمها "وارن بافيت" تقفز ضمن أكبر 10 مصنعي سيارات كهربائية

Idolmaster هي امتياز قديم مملوك لشركة "بانداي نامكو" بدأت كلعبة أركيد ونمت لتشمل ألعاب الجوال وسلسلة الرسوم المتحركة، ضمن مجموعة الشخصيات الكرتونية التي تبدأ بفيلم أو مسلسل، ثم تصبح لعبة شعبية، كان الامتياز مساهماً رئيسياً في أرباح الشركة على مر السنين.

ويشتهر ماسك، وهو مغرد غزير الإنتاج، بإشاراته إلى ثقافة البوب ​​اليابانية. علق في عام 2018 عن ولعه بفيلم الأنمي الناجح "Your Name" وفيلم جيبلي "Princess Mononoke"، وطلب مازحا أن يشار إليه باسم "إيلون تشان".

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة الأوراق المالية اليابانية إنك، ماسايوكي أوتاني، "من المفاجئ أن نكتشف أنه على الرغم من جدول أعماله المزدحم، فإن ماسك على دراية بشخصية اللعبة اليابانية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..
أروى جودة للعربية.نت: لا أهتم بالبطولة.. وتجذبني قضايا المرأة أروى جودة للعربية.نت: لا أهتم بالبطولة.. وتجذبني قضايا المرأة

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100% السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100%
من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد