ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين من أدنى مستوياتها خلال أسبوع بالقرب من 30 ألف دولار، إلى مستوى 38300 دولار اليوم الخميس، حيث صعدت في آخر 24 ساعة بنحو 11% مضيفة إلى قيمتها 4000 دولار، وفقاً لبيانات "Coin Desk" اطلعت عليه "العربية.نت".

أدى ارتداد السعر إلى محو جزء كبير من الخسائر التي لوحظت في وقت سابق من هذا الأسبوع. انخفضت عملة بيتكوين من 40 ألف دولار إلى 30305 دولارات يوم الاثنين بسبب عمليات البيع المكثفة في السوق الفورية، وعلى الأخص في بورصة Coinbase الأميركية.

على الرغم من التعافي، لا تزال العملة المشفرة أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع البالغ 41962 دولاراً المسجل في 8 يناير.

تُظهر بيانات سوق الخيارات أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع مستمر ويحددون احتمالية بنسبة 20% لارتفاع العملة المشفرة فوق 50،000 دولار بحلول 29 يناير، وهو تاريخ إغلاق المراكز المفتوحة، وفقاً للبيانات المقدمة من شركة أبحاث المشتقات الرقمية Skew.

يتم حساب احتمالات الخيار باستخدام معادلة Black-Scholes استناداً إلى المقاييس الهامة مثل أسعار خيارات الاتصال وأسعار الإضراب وسعر الأصل الأساسي وسعر الفائدة "الخالي من المخاطر" على الاستثمارات مثل أذون الخزانة الأميركية ووقت الاستحقاق.

الخيارات هي عقود مشتقة تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقاً في أو قبل تاريخ محدد. يمثل خيار الشراء حق الشراء، ويعطي خيار البيع الحق في البيع.

مدة قصيرة لكنها ليست مستحيلة

تبتعد العملة المشفرة بنحو 31% عن السعر الذي يتوقعه المضاربون على عقود الخيارات والبالغ 50000 دولار، وبمدة زمنية نحو أسبوعين على إنتهاء صلاحية العقود الحالية.

ورغم الفارق الكبير وضيق الوقت إلا أنها لن تكون المرة الأولى للعملة المشفرة في تحقيقه، حيث ارتفعت بنسبة 52٪ من 19000 دولار إلى 29000 دولار في الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر وحده.

قال، رئيس الأصول الرقمية في بنك Swissquote، كريس توماس، إن الزخم الصعودي سيتسارع مرة أخرى إذا استؤنفت التدفقات المؤسسية.

أعيد فتح صندوق غراي سكال، وهو أكبر صندوق استثماري للعملات المشفرة يتم تداوله، يوم الثلاثاء بعد انقطاع دام شهراً. التدفقات الداخلة إلى "غراي سكال" تحمل مفتاح ارتفاع أسعار بيتكوين، وفقاً لعملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية جي بي مورغان.