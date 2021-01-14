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مستوى قياسي لتنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة.. 218 مليارا في 2020

تكنولوجيا

مستوى قياسي لتنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة.. 218 مليارا في 2020

إنفاق 143 مليار دولار على شراء التطبيقات

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سمر الماشطة - العربية

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نما تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة بـ 7% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى رقم قياسي بلغ 218 مليار تنزيل.

في الوقت الذي نما فيه إنفاق المستهلكين على هذه التطبيقات بنسبة 20% ليصل أيضًا إلى رقم قياسي بلغ 143 مليار دولار، بقيادة الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وجد التقرير أن المستهلكين أمضوا 3.5 تريليون دقيقة أو ما يعادل 6 ملايين وستمئة ألف سنة في استخدام التطبيقات على أجهزة أندرويد وحدها.

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ويقضي الشخص بالمتوسط 3 ساعات يومياً على تطبيقات الأجهزة المحمولة، فيما تجاوز هذا الرقم الخمس ساعات في إندونيسيا وهو الأعلى عالمياً.

ونتيجة لذلك، أصبح المستثمرون حريصين على دعم الأعمال التجارية التي تتم عبر تطبيقات الموبايل، وتم ضخ 73 مليار دولار في هذه الشركات بزيادة بـ 27% عن 2019.

وكان 26% من إجمالي التمويل العالمي في 2020 من نصيب الشركات التي تقدم حلولاً عبر للهاتف المحمول.

واستمر نمو الألعاب، إذ سيطرت الألعاب الكلاسيكية على السوق من حيث التنزيلات بنسبة 78%، لكن الألعاب الأساسية شكلت 66% من إنفاق المستهلك على الألعاب و55% من الوقت الذي يقضيه المستهلك بالأخص على الألعاب التي توفر التفاعل الاجتماعي مثل AmongUs.

في التطبيقات المالية أو الفنتك، ارتفع الوقت المستغرق بنسبة 45% في جميع أنحاء العالم، خارج الصين، كما نمت المشاركة في سوق الأوراق المالية بنسبة 55% على الأجهزة المحمولة، بفضل تطبيقات مثل بوربين هود وغيرها.

أما فيما يخص تطبيقات التواصل الاجتماعي، تفوق تك توك على فيسبوك هذا العام من حيث الوقت الشهري الذي يقضيه المستخدم، وشهد نموًا مذهلاً في التنزيل بنسبة 325% على الرغم من الحظر في الهند.

تطبيقات التواصل
تطبيقات التواصل

ولكن استمر فيسبوك في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين النشطين شهرياً يليه واتساب، وماسنجر، وانستغرام.

وأيضاً، أمضى المستخدمون ساعات أكثر بـ 40% على خدمات البث عبر الأجهزة المحمولة.

واستفاد تطبيق يوتيوب من هذا الاتجاه، حيث أصبح تطبيق البث الأول من حيث الوقت الذي يقضيه المستخدم بين جميع الأسواق باستثناء الصين.

وبالطبع، كانت القصة الكبيرة الأخرى لعام 2020 هي التجارة الإلكترونية، مع زيادة بنسبة 30% في الوقت الذي يتم قضاؤه في تطبيقات التسوق، كما تم قياسه على هواتف بنظام أندرويد.

التطبيقات الأكثر تنزيلا في 2020

تيك توك 850 مليون تنزيل

واتساب 600 مليون تنزيل

فيسبوك 540 مليون تنزيل

انستجرام 503 مليون تنزيل

زووم 477 مليون تنزيل

ماسنجر 404 مليون تنزيل

سناب شات 281 مليون تنزيل

تليغرام 256 مليون تنزيل

غوغل ميت 254 مليون تنزيل

نتفلكس 233 مليون تنزيل

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