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شركة صينية تبدأ تجارب حافلات ذاتية القيادة في هذا الموعد!

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارات كهربائية

شركة صينية تبدأ تجارب حافلات ذاتية القيادة في هذا الموعد!

جمعت شركة "وي رايد" 310 ملايين دولار في أحدث جولة تمويلية

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دبي - العربية.نت

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جمعت شركة “WeRide” الصينية الناشئة لصناعة السيارات ذاتية القيادة 310 ملايين دولار في جولة جديدة من التمويل في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسويق تقنيتها.

قادت مجموعة Yutong، والتي تصنّع المركبات التجارية بما في ذلك الحافلات الكهربائية، جولة التمويل. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقفز عدد من المستثمرين الجدد الآخرين في حين شاركت أيضاً شركات رأس المال الاستثماري الحالية.

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لم تكشف “وي رايد” عن تقييمها، حيث تعد الشركة التي يقع مقرها في جوانغتشو واحدة من عدد قليل من الشركات في الصين التي تتنافس لتصبح رائدة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

تأتي جولة تمويل “وي رايد” في أعقاب ضخ نقدي في منافستها Pony.ai في نوفمبر والتي شهدت تقييما بأعلى من 5 مليارات دولار. تتنافس شركات أخرى في نفس المكان، بما في ذلك شركة البحث العملاقة بايدو، وشركة أوتو إكس الناشئة وشركة ديدي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “وي رايد”، توني هان، إن التمويل والمستثمرين الجدد سيمنحون الشركة "الموارد الاستراتيجية لتحقيق هدف تسويق تكنولوجيا القيادة الذاتية".

في أواخر عام 2019، أطلقت "وي رايد" مشروع robotaxi في جوانغتشو، وتسعى الشركة لإطلاق عمليات تجريبية لـ "Mini Robobuses" يوم الجمعة.

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