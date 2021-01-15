مع ما يقدر بنحو 2.1 مليار دولار، شهدت شباك التذاكر في أميركا الشمالية أسوأ عام منذ أكثر من ثلاثة عقود.

انخفضت الأرباح بأكثر من 80% عن العام السابق، تضررت دور السينما وصناعة السينما بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث أظلمت الشاشات في معظم أنحاء العالم في أواخر مارس، عندما تم تنفيذ إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي لاحتواء الفيروس.

اختفت أرباح شباك التذاكر عملياً بين عشية وضحاها، واضطرت استوديوهات الأفلام إلى تأجيل إصدارات الأفلام إلى وقت لاحق من العام، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بحلول ذلك الوقت. وفقاً لبيانات "Statista"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

لسوء الحظ، لم تعد الأمور إلى طبيعتها أبداً، حيث عاد الفيروس بكامل قوته بعد فترة وجيزة من الأمل في أواخر الصيف، عندما بدأت دور السينما للتو في إعادة فتحها.

مع تهديد الفيروس الذي لا يزال وشيكاً، ومن المتوقع أن يستغرق التلقيح الجماعي شهوراً على الأقل، يتشكل عام 2021 ليكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات بالنسبة لصناعة السينما المتضررة.

في محاولة للحد من الأضرار، أعلنت شركة Warner Bros Pictures الشهر الماضي أن جميع إصداراتها لعام 2021 ستكون متاحة في وقت واحد للبث على HBO Max - وهي خطوة جذرية بدت غير متوقعة قبل عام.

وقالت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "وارنر ميديا"، آن سارنوف: "لا أحد يرغب في إعادة عرض الأفلام على الشاشة الكبيرة أكثر مما نرغب فيه"، أضافت "نحن نعلم أن المحتوى الجديد هو شريان الحياة للعرض المسرحي، ولكن علينا موازنة ذلك مع حقيقة أن معظم المسارح في الولايات المتحدة ستعمل على الأرجح بسعة منخفضة طوال عام 2021".

في حين أن تبني البث كوسيلة بديلة للتوزيع خلال هذه الأوقات الخاصة يبدو وكأنه خطوة ذكية، فقد يكون من الصعب إعادة "الجني إلى الزجاجة" بمجرد انتهاء الوباء.

يمتلك المستهلكون طريقة سريعة في التعود على الحقائق الجديدة، وبينما قد يفوت البعض منا تجربة السينما، دعا البعض الآخر منذ فترة طويلة إلى إنهاء نوافذ الإصدار المسرحي.