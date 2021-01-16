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فجوات كبيرة بأسعار العطور.. هذا الحل للمقارنة بينها

العطور
عطور
تجارة إلكترونية

فجوات كبيرة بأسعار العطور.. هذا الحل للمقارنة بينها

موقع جديد يوفر مقارنة فورية لتكلفة منتجات التجميل في مختلف البلدان حول العالم

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العربية.نت

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أصدر موقع مقارنة الأسعار Cosmetify نظرة عامة مثيرة للاهتمام على تكلفة منتجات التجميل المختلفة في مختلف البلدان حول العالم.

اعتمد الموقع في مقارنته على عطر واحد ومعرفة ثمنه في أكثر من دولة حول العالم والتي أظهرت فجوة كبيرة تتجاوز أكثر من ضعف الثمن.

يعتبر عطر Chanel No 5 Eau De Parfum بالتأكيد أحد أكثر العطور شهرة على الإطلاق ويمكن أن يكون له سعر باهظ اعتماداً على مكان بيعه.

يظهر البحث أن آسيا والصين على وجه الخصوص تعد أغلى أماكن شراء العطور، حيث يبلغ متوسط سعر الزجاجة 229.30 دولاراً. وفقاً لبيانات “Statista”، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

فيما يعد الشرق الأوسط مكلفاً أيضاً لمحبي العطور الفاخرة من شانيل بتكلفة حوالي 186 دولاراً في الإمارات العربية المتحدة.

المنتج أرخص في أجزاء أخرى من العالم، على الرغم من أنه لا يزال يكلف 148.60 دولاراً في المملكة المتحدة و135 دولاراً في الولايات المتحدة في المتوسط.

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