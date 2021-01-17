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بهذه الطريقة.. "النملة" تخضع "للتنين"!

آنت جروب
شعار شركة آنت غروب
آنت غروب

بهذه الطريقة.. "النملة" تخضع "للتنين"!

خفضت آنت غروب أنشطة الإقراض الشخصي عبر خفض حدود الائتمان لبعض المقترضين

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دبي - العربية.نت

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قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحافي، تشن يولو، إن شركة آنت غروب الصينية العملاقة للتكنولوجيا المالية تعمل بشكل مناسب لتصحيح ممارساتها التجارية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

أضاف، أن الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها تضع جدولا زمنيا لتنفيذ مختلف التغييرات، من خلال تكوين مجموعة عملة، حيث تحافظ "النملة" على اتصالات وثيقة مع المنظمين الماليين مع الحفاظ على أعمالها كالمعتاد. وفقاً لما ذكره وقع "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاء تحديث البنك المركزي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من معاقبة آنت على سلوك الشركة تجاه المنافسين والمستهلكين، وما قال المنظمون إنه حوكمة الشركات إشكالية واحتقار للتنظيم.

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يتم التحكم في النملة من قبل الملياردير جاك ما، وهي شركة تابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا غروب القابضة المحدودة. وهي تمتلك Alipay، وهو تطبيق لمدفوعات الهاتف المحمول ونمط الحياة يستخدمه أكثر من مليار شخص في الصين، وتعامل مع معاملات بقيمة أكثر من 17 تريليون دولار في العام حتى يونيو 2020.

أصبحت النملة في السنوات الأخيرة أيضاً ميسراً كبيراً للقروض عبر الإنترنت للمستهلكين والشركات الصغيرة، وتبيع مجموعة من منتجات التأمين والاستثمار لمستخدمي Alipay.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أجبر المنظمون الصينيون شركة "آنت" على إيقاف الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ وشنغهاي التي كانت في طريقها إلى جمع ما لا يقل عن 34 مليار دولار.

خفضت الشركة بعض أنشطة الإقراض الشخصي من خلال خفض حدود الائتمان لبعض المقترضين، وانضمت إلى شركات أخرى للتكنولوجيا المالية في وقف مبيعات منتجات الإيداع عبر الإنترنت التي كان المنظمون قد عبجنوا عنها.

وبعد ظهر يوم الجمعة، أصدر المنظمون الماليون أيضاً قواعد جديدة تحظر على البنوك أخذ الودائع عبر منصات الإنترنت المملوكة لأطراف ثالثة.

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