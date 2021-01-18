أزمة الظلام تضيق بمنازل إيران وسكانها، أسبوع والوضع على حاله، فيديوهات من مدن إيرانية لا تعكس إلا السواد، انقطاع الكهرباء الشامل ولا شيئ بعده سوى أسئلة أهل المدينة عن أسباب انقطاع الكهرباء.

لكن ثمة جوابا قادما من الأطراف، ضوء من مناطق باردة في إيران اكتُشف مؤخرا أنها مراكز لتعدين البيتكوين تابعة للصين بحسب تقرير لواشنطن بوست.

هذه المراكز الصينية تحتاج إلى كميات هائلة من الوقود لتبريدها وانقطاع الكهرباء عليها ممنوع وفق اتفاقيات إيرانية صينية.

دفعت اتفاقية صارمة إيران إلى قطع الكهرباء عن السكان في مقابل تزويد شركات العملات الرقمية الكهرباء عالية الطاقة.

وضع محرج، ووابل من الاتهامات للحكومة الإيرانية بسوء إدارة فادح، اتهامات دفعتها إلى سياسة النأي بالنفس مكتفية بلوم الشركات الخاصة.

إذاً سياسات اقتصادية متخبطة تضيق الخناق مجددا، آخرها فواتير كهرباء تدفع من حساب راحة المواطنين وأبسط حقوقه.