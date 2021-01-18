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بفضل "واتساب".. مستخدمو هذا التطبيق يقفزون لـ500 مليون شخص!

مراسلة
تطبيقات المراسلة المشفرة
واتساب

بفضل "واتساب".. مستخدمو هذا التطبيق يقفزون لـ500 مليون شخص!

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دبي - العربية.نت

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"مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد"، هذا ما بدا عليه الأمر بعد الأسبوع المظلم لتطبيق واتساب، والذي انتهى بتأجيل تطبيق سياسة الأخير الخاصة بالخصوصية في 8 فبراير، والتراجع عن تهديده بإلغاء حسابات العملاء غير الموافقين على سياسة الخصوصية الجديدة والتي ستسمح له بمشاركة بعض البيانات مع شركته الأم "فيسبوك".

واجه التطبيق تراجعا كبيرا في عمليات التنزيل اليومية خلال الأسبوع الأخير وحملات عالمية بالتغيير إلى تطبيقات مراسلة مشفرة أكثر خصوصية سواء من جانب هيئات وجهات حكومية دولية، أو من مجتمعات الأعمال.

السبت الماضي، أرسل تطبيق المراسلة المشفر "تيليغرام"، رسالة إلى مستخدميه يشكرهم على دعمهم وترشيح التطبيق لأصدقائهم بعد أن تجاوز عدد المستخدمين النشطين للتطبيق 500 مليون مستخدم.

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وأوضح التطبيق أنه خلال الـ 72 ساعة السابقة لهذا الإعلان وحدها، انضم أكثر من 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم إلى "تيليغرام"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأشار التطبيق إلى الميزات التي تقدمها والتي تعتمد على أسم المستخدم وليس رقم الهاتف فضلاً عن إمكانية استخدام التطبيق من أكثر من جهاز في وقت واحد دون ضرورة اتصال جهاز الهاتف المحمول الخاص بك بالإنترنت.

فيما غردت "بلومبرغ" على صفحتها على تويتر اليوم، بأنها قامت بإغلاق قناتها على تطبيق واتساب من يوم 7 ديسمبر الماضي، وانتقلت هي الأخرى إلى "تيليغرام".

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