  • مباشر
اللغة

كيستون يعود للواجهة مع تنصيب بايدن.. وآلالاف الوظائف مهددة!

أميركا وبايدن

كيستون يعود للواجهة مع تنصيب بايدن.. وآلالاف الوظائف مهددة!

كندا قد تخسر 780 مليون دولار نتيجة إلغاء مشروع كيستون إكس إل

متابع الغاء المتابعة

دبي - شادي الزعيم

نشر في: آخر تحديث:

يطرح القرار المرتقب من الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بإلغاء الترخيص لخط أنابيب "Keystone XL "، الأسئلة حول المدى الذي ستصل إليه أجندته البيئية في الحد من توسع أنشطة القطاع النفطي الأميركي.

لكن التداعيات الأسوأ للقرار ستكون في مقاطعة ألبرتا الكندية.

ففي وقت رحب المدافعون عن البيئة بالقرار المتوقع من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بإلغاء الترخيص لمشروع أنبوب النفط المثير للجدل كيستون إكس إل، ظهرت في الأفق تداعيات كثيرة لهذا القرار.

يهدف المشروع لنقل النفط من حقول مقاطعة ألبرتا الكندية إلى معامل التكرير في خليج المكسيك، وتقدر طاقته عند اكتماله بأكثر من 800 ألف برميل من النفط يوميا.

النفط يهبط مع استئناف عمل طاقة النفط يهبط مع استئناف عمل "كيستون" وترقب اجتماع "أوبك"

وتصل تكلفة المشروع 8 مليارات دولار تقريباً، وقد قام الجانب الكندي قد قام بالفعل باستثمار 1.1 مليار دولار في المشروع جاءت من دافعي الضرائب.

وسيكبد إلغاء المشروع حكومة ألبرتا خسائر تتجاوز الـ780 مليون دولار، كما سيتضرر أكثر من 7 آلاف عامل في مقاطعة ألبرتا يعملون على المشروع.

وتمتلك Alberta ثالث أكبر احتياطيات للنفط عالميا، ويمثل المشروع أهمية بالغة لنقل الخام إلى الخليج الأميركي والأسواق الأخرى.

وعند إلغاء المشروع، قد يكون الخيار الوحيد أمام الجانب الكندي بيع الأنابيب كخردة في محاولة لتقليل الخسائر.

وصرح رئيس حكومة مقاطعة ألبرتا أن إلغاء المشروع سيضعف العلاقات الكندية الأميركية.

يأتي قرار بايدن المتوقع بعد أن قام سلفه الديمقراطي باراك أوباما بإلغاء المشروع في العام 2015 بسبب عدم استفادة الولايات المتحدة منه بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الانبعاثات الضارة، ليأتي ترمب في العام 2017 ويلغي قرار أوباما ويسمح باستكمال المشروع وسط مظاهرات عامة أوقفت الأعمال في الخط مرات عدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد