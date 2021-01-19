جمع صندوق Breakthrough Energy Ventures، صندوق رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا النظيفة مليار دولار، خلال جولته التمويلية الثانية والتي شارك فيها مجموعة من أثرياء العالم بقيادة بيل غيتس، بعد أن دعمت الجولة التمويلية الأولى 45 شركة ناشئة.

بدأت BEV، التي تم إنشاؤها في عام 2016، في تمويل الشركات الناشئة في الوقت الذي كانت فيه الموجة الثانية من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تكتسب زخماً. منذ ذلك الحين، ازداد الاهتمام بالقطاع. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفعت أموال رأس المال المخاطر المتدفقة إلى الشركات الناشئة التي يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات إلى 16 مليار دولار في عام 2019 من 400 مليون دولار في عام 2013، بزيادة 40 مرة، وفقاً لتقرير نشرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز العام الماضي.

كان من بين المستثمرين الرئيسيين في أول صندوق لشركة BEV جيف بيزوس من أمازون إنك، وموكيش أمباني من ريلاينس إندستريز ليمتد، وريتشارد برانسون من فيرجين غروب، وجاك ما من مجموعة علي بابا، ومدير صندوق التحوط كريس هون. مايكل بلومبرغ.

وأكد مدير صندوق BEV، رودي غويدرو، إن العديد من المستثمرين الرئيسيين في الصندوق بالإضافة إلى مستثمرين جدد شاركوا في الجولة التمويلية الجديدة.

قال إريك تون، القائد الفني لشركة BEV: "لقد أنشأنا فريقاً تقنياً رائعاً وقدرتنا على إغلاق تمويل ثانٍ هي شهادة على عملهم الجيد".

تضمنت الجولة الأولى استثمارات في التقنيات المعقدة بما في ذلك تخزين الطاقة وتعدين الليثيوم والطيران الكهربائي وزيت النخيل الاصطناعي والفولاذ الخالي من الكربون وتوربينات الطاقة الكهرومائية وحتى الاندماج النووي. سيذهب المليار دولار القادم إلى ما بين 40 و50 شركة ناشئة، وسيركز بشكل خاص على "تحديات مناخية أكثر صرامة في مجالات الصلب والأسمنت الأكثر اخضراراً، والنقل لمسافات طويلة، والهيدروجين.