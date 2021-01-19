قال الرئيس التنفيذي لأوراسكوم كونستراكشن أسامة بشاي إن نصيب شركة أوراسكوم كونستراكشون من المرحلة الأولى للقطار فائق السرعة تتراوح بين 15 إلى 35%.

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 460 كيلو متر من مدينة العلمين إلى مدينة العين السخنة تبلغ 3 مليارات دولار، باستثناء الأعمال المدنية.

وأشار إلى أن عقد تشغيل وصيانة المشروع يمتد لنحو 15 سنة، وهو ما يعطي للدولة ضمانة باستمرار جودته لتلك الفترة.

وتوقع أن يتم بدء العمل في المشروع مع نهاية العام الجاري، إذ أن جمع التمويل اللازم للمشروع يحتاج من 6 إلى 8 أشهر. وذكر أن تأثير المشروع على ميزانية الشركة سيظهر خلال 2022 و2023.

ووقع تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات" و"المقاولون العرب" وسيمنس مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق، لبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر، بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشمل الاتفاقية نظام شبكة سكك حديدية لخط قطار فائق السرعة.

وسيربط هذا الخط الأولي، والذي سيكون أيضاً قابلاً لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بشاء إن التحالف ملتزم أيضا بالمشروع بالكامل البالغ إجمالي طوله نحو ألف كيلومتر، لكنه لم تحدد هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل ما إذا كانت الـ 540 كيلومترا المتبقية ستكون في جنوب البلاد أم على الساحل الشمالي من العلمين إلى السلوم.