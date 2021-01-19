قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق إن الاستثمارات الكلية التي سيتم ضخها لإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات وإنتاج السيارات الكهربائية تصل إلى ملياري جنيه.

وأوضح توفيق في حديث مع "العربية" على هامش توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية مع "دونغ فينغ" الصينية، أن الإنفاق الاستثماري يبلغ 800 مليون جنيه، في حين أن إجمالي الاستثمارات برأسمال العام لإنتاج 25 ألف سيارة التي سيتم ضخها بما فيها الإنفاق الاستثماري هي 2 مليار جنيه.

وأوضح أن بدء الانتاج سيكون في يناير 2022، لإنتاج 50 ألف سيارة كهربائية سنويا والبداية بـ 25 ألف سيارة.

تأتي هذه التصريحات في وقت وقعت مصر اتفاقيتين مع شركة "دونغ فنغ" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر"، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر.

ووقع الاتفاقيتين، أمس، من جانب شركة النصر للسيارات هاني الخولي العضو المنتدب للشركة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومن الجانب الصيني واي وينشينغ المدير التنفيذي لشركة "DFMIEC"، وتسانغ تشن المدير التنفيذي لشركة "دونغ فنغ للبحث والتصميم"، التابعتين لشركة "دونغ فنغ" الصينية، وذلك بحضور لي تساوتسو الرئيس التنفيذي لشركة دونغ فنغ، ونائبه تسانغ تسوتونغ.

وأوضح أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة "DFMIEC"، وهي شركة تابعة لمجموعة "دونغ فنغ" الصينية الرائدة التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين، والتي تنتج 3.5 مليون سيارة سنوياً مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج، بالتعاون مع شركة "دونغ فنغ" للتصميم.