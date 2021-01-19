أدت التذبذبات الأخيرة لعملة بيتكوين إلى تسليط الضوء على العملات المشفرة بشكل جماعي ما زاد من تركيز المستثمرين على عملات رقمية أخرى بما في ذلك إيثريوم، التي تجاوزت مكاسبها هذا العام أداء منافستها الأكبر.

تحوم أكبر عملة مشفرة في العالم حول 36000 دولار يوم الثلاثاء لليوم الخامس بعد التقلبات الرئيسية في وقت سابق في يناير. قد يشجع الهدوء النسبي مؤخراً المتحمسين للعملات المشفرة على مطاردة الزخم في العملات مثل إيثريوم، والتي ارتفعت بنحو 80٪ في عام 2021 مقارنةً بصعود بيتكوين بنسبة 26%.

قال، رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، فيغاي أيار: "كانت بيتكوين تشهد تذبذبات على نطاق واسع خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يمنح وقتاً لتدوير رأس المال في الأصول الرقمية الأخرى". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تكثر الأسئلة حول محركات الارتفاع بمتوالية حسابية في عملة بيتكوين والذي قادها إلى ما يقرب من 42000 دولار في 8 يناير قبل تراجع حاد مؤخراً.

تشير دراسة أجرتها بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن المضاربات تمثل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع.

لا تزال خلفية التحفيز لمواجهة تأثير الوباء إيجابية لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وفقاً لـ شيموس دونوجيو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال في مزود البنية التحتية الرقمية Metaco.

في الوقت نفسه، قال الاستراتيجيون في مورغان ستانلي إن مستوى 40 ألف دولار هو مستوى رئيسي لعملة بيتكوين، مما يشير إلى خطر حدوث مزيد من الانخفاض ما لم يرتفع مرة أخرى فوق هذا السعر قريباً.

تشتهر سلسلة "إيثريوم" بما يسمى بالتمويل اللامركزي، حيث تحرز أيضاً تقدماً نحو ترقية الشبكة.

ارتفع إيثريوم بنسبة 9.1 % يوم الثلاثاء وتم تداوله عند حوالي 1330 دولاراً اعتباراً من الساعة 4:09 مساءً. في طوكيو.