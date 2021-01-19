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تسلا تسلم أول سيارة "كروس أوفر" من مصنعها في الصين

tesla model Y SUV
سيارة تسلا موديل Y المطروحة في الصين
تسلا

تسلا تسلم أول سيارة "كروس أوفر" من مصنعها في الصين

تستهدف إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً

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دبي - العربية.نت

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بدأت شركة "تسلا" الأميركية في تسليم سيارات "كروس أوفر"، موديل Y المنتجة محلياً في الصين، مما يمثل علامة فارقة أخرى لشركة صناعة السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم. وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عمليات تسليم سيارة "كروس أوفر" التي تنتجها الصين بدأت يوم الاثنين، فيما لم يتم تحديد عدد المركبات من الطراز Y التي تم تسليمها أو ما إذا تم تسليمها للموظفين أو عملاء التجزئة.

تعتبر الصين - أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم - ذات أهمية بالغة لشركة تسلا وخطط نموها. تريد الشركة زيادة حجم مبيعات سياراتها من حوالي 500000 في عام 2020 إلى 20 مليوناً سنوياً خلال العقد المقبل.

تسلا
تسلا

كانت الصين القوة الدافعة وراء حجم تسليم تسلا في عام 2020 - سلمت الشركة 499,550 سيارة، بزيادة مذهلة بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق.

بدأت الشركة في إنتاج سيارة "تسلا" موديل 3 من طراز سيدان في مصنعها العملاق في شنغهاي، كأول مصانعها خارج الولايات المتحدة في أواخر عام 2019.

تكلف المصنع المقام في شنغهاي نحو 2 مليار دولار وتم إنشاؤه في أقل من عام، وهو إطار زمني سريع لصناعة السيارات العالمية.

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