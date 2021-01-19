منذ أن حلقت لأول مرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، أصبحت Cessna 172 Skyhawk أكثر الطائرات إنتاجاً في العالم مع ما لا يقل عن 44000 طائرة خرجت عبر خطوط الإنتاج.

مشهد مألوف في السماء في جميع أنحاء العالم، احتلت طائرة سيسنا 172 عناوين الصحف الدولية خلال الحرب الباردة عندما أجرى الطيار الألماني المراهق ماتياس روست رحلة غير مصرح بها من هلسنكي إلى موسكو، متهرباً من الدفاعات الجوية السوفيتية، وهبط في الميدان الأحمر، الغريب في الأمر أن الطائرة لا تزال تنتج حتى اليوم مع مرور أكثر من نصف قرن على بدء تصنيعها.

تعد الطائرة السوفيتية إليوشن إيل -2 ستورموفيك ثاني أكثر الطائرات إنتاجاً في التاريخ حيث تم بناء 36183 طائرة خلال الحرب العالمية الثانية.

لعبت الطائرة الهجومية الأرضية المدرعة دوراً حاسماً على الجبهة الشرقية وعندما تخلف مصنع ينتجها عن عمليات التسليم، حذر رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق جوزيف ستالين مدير الشركة من أهمية الطائرة للجيش الأحمر مثلها مثل الهواء والخبز".

تأتي طائرة Messerschmitt Bf 109، أحد الأعداء الرئيسيين لـ IL2 خلال الحرب، في المرتبة الثالثة في قائمة الإنتاج حيث تم بناء 34852 طائرة.

يشمل هذا المجموع Avia S-199 المنتجة في تشيكوسلوفاكيا ومشتقات Hispano Aviación HA-1109 و HA-1112 التي تم بناؤها في إسبانيا حتى عام 1958. وفقاً لما ذكرته “Statista”، واطلعت عليه "العربية.نت".

يوفر هذا الرسم البياني لمحة عامة عن أفضل 10 طائرات منتجة على الإطلاق باستخدام الأرقام المعلن عنها بواسطة الديلي تلغراف.