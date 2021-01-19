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طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتزمان إصدار جوازات "كورونا"

طيران

طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتزمان إصدار جوازات "كورونا"

الإطلاق في إبريل للرحلات المغادرة من دبي

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دبي - العربية.نت

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دخلت طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبو ظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

قالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول. سيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

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وستنفذ طيران الإمارات، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، المرحلة الأولى من بطاقات كورونا في أبريل للتحقق من صحة اختبارات كوفيد-19 للرحلات المغادرة من دبي.

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعطاء ما يقرب من مليوني جرعة لقاح ولديها ثاني أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم بعد إسرائيل.

وخططت "إياتا"، لبرنامج اختبار مع شركة الخطوط الجوية البريطانية IAG SA في نهاية العام الماضي. وفي الشهر الماضي، بدأت الخطوط الجوية السنغافورية تجارب على عملية تحقق رقمي جديدة تستند إلى إطار عمل جواز السفر الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي.

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