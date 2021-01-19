قال مدعون أميركيون إن رجلاً عاش دون أن يتم اكتشافه في منطقة آمنة داخل مطار شيكاغو الدولي، لمدة 3 أشهر، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.

واعتقل أديتيا سينغ، البالغ من العمر 36 عاماً، يوم السبت الماضي، بعد أن طلب منه موظفو شركة الطيران إبراز بطاقة هويته. وقد أظهر أوراق اعتماد، لكن يُزعم أنها تخص مدير العمليات الذي أبلغ عن فقدانها في أكتوبر الماضي.

وتقول الشرطة إن سينغ سافر من لوس أنجلوس إلى مطار أوهير الدولي في 19 أكتوبر. وبحسب ما ورد، عثر المسافر على شارة الموظفين في المطار و"كان يخشى العودة إلى المنزل بسبب فيروس كورونا"، بحسب ما قالته مساعدة المدعي العام للدولة كاثلين هاجرتي، نقلاً عن صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وقالت هاجرتي للقاضية إن الرجل تمكن من العيش بمساعدات مالية قدمها له مسافرون آخرون، فيما لم تخفِ قاضية مقاطعة كوك سوزانا أورتيز، دهشتها من ملابسات القضية.

من جهته، قال المدعي العام: "إذا كنت أفهمك بشكل صحيح، فأنت تخبرني أن شخصاً غير مصرح له، ليس من بين الموظفين، يُزعم أنه يعيش في منطقة آمنة في صالة مطار أوهير من 19 أكتوبر 2020 إلى 16 يناير 2021، ولم يتم الكشف عنه؟ أريد أن أفهم الأمر بشكل صحيح".

ويعيش سينغ في إحدى ضواحي لوس أنجلوس وليس لديه سجل جنائي، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين. وليس من الواضح سبب وجوده في شيكاغو.

وقد وجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير في منطقة محظورة بالمطار وجنحة سرقة. ولقد تم حظره من المطار ويجب عليه دفع كفالة قدرها 1000 دولار أميركي.

وقالت القاضية أورتيز: "وجدت المحكمة هذه الحقائق والظروف مفاجئة للغاية بسبب الفترة الزمنية المزعومة التي حدث فيها ذلك".

وأضافت: "بناءً على الحاجة إلى أن تكون المطارات آمنة تمامًا حتى يشعر الناس بالأمان عند السفر، أجد أن هذه الإجراءات المزعومة تجعلها خطراً على المجتمع".

من جهتها، أصدرت إدارة الطيران بشيكاغو، التي تشرف على مطارات المدينة، بيانًا قالت فيه: "على الرغم من استمرار التحقيق في هذا الحادث، تمكنا من تحديد أن هذا الرجل المحترم لا يمثل خطرًا أمنيًا على المطار أو المسافرين".