اقترحت الصين تدابير للحد من معدلات التركز في سوق الدفع عبر الإنترنت، مما قد يوجه ضربة أخرى إلى شركة التكنولوجيا المالية العملاقة مثل "آنت غروب"، وأكبر منافسيها "تنسنت القابضة".

قال البنك المركزي يوم الأربعاء إن أي شركة مدفوعات غير مصرفية لديها 50% من سوق المعاملات عبر الإنترنت، أو كيانين منفصلين بحصة الثلثين يمكن أن تخضع لتحقيقات مكافحة الاحتكار، وفقاً لمسودة القواعد الصادرة عن بنك الشعب الصيني.

إذا تم تأكيد الاحتكار، يمكن للبنك المركزي أن يقترح على مجلس الوزراء فرض تدابير تقييدية بما في ذلك تفكيك الكيان حسب نوع عمله.

أضاف، بنك الشعب الصيني إن الشركات التي لديها بالفعل تراخيص دفع سيكون لديها فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال للقواعد الجديدة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعهدت الهيئة التنظيمية أيضاً بالإشراف "الشامل" على الشركات في القطاع، ومعاملاتها مع الأطراف التابعة. وقالت إنها ستكثف الإشراف على أي تغييرات للمساهمين أو المستفيدين في شركات المدفوعات.

قال، الباحث في معهد تشونغ قوان تسون للتمويل عبر الإنترنت، دونغ شيمياو، إن القرارات المستهدفة تظهر أنه لا يوجد توقف في التشديد التنظيمي على شركات التكنولوجيا المالية المترامية الأطراف".

المدفوعات عبر الهاتف المحمول ليست سوى جزء من المعاملات عبر الإنترنت، لكنها أصبحت أهم منصة في الصين، حيث استحوذ تطبيق Alipay، الذي تديره آنت غروب، على 55.6% من سوق مدفوعات الهاتف المحمول اعتباراً من الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لمستشار الإنترنت iResearch، فيما كان لدى "تنسنت" حصة 38.8%.

يعد النمو في مجال المدفوعات عبر الإنترنت محدوداً بعد سنوات من التنافس المباشر بين النملة، و"وي شات"، وبلغ إجمالي المعاملات 59.8 تريليون يوان حتى 30 يونيو، بزيادة 8.8% عن العام السابق، وفقاً لـ iResearch. ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن الزيادات التي بلغت 23% و 65% خلال نفس الفترة في 2019 و 2018 على التوالي.