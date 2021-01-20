ربما لم يعد بيل غيتس أغنى رجل في العالم، لكن يمكنه المطالبة بلقب جديد: "ملك الأراضي الزراعية في أميركا".

أفاد تقرير جديد أن الملياردير الشريك المؤسس لشركة Microsoft أصبح أكبر مالك للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة من خلال شراء قطع أراضي ضخمة بهدوء في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تتألف محفظة غيتس من حوالي 242 ألف فدان من الأراضي الزراعية وما يقرب من 27 ألف فدان من الأراضي الأخرى في 19 ولاية، وفقاً لتقرير الأرض، وهي مجلة لمستثمري الأراضي تتتبع أكبر ملاك الأراضي في أميركا.

ووجد البحث أن أكبر أجزاء ممتلكات غيتس موجودة في لويزيانا وأركنساس، حيث يمتلك 69071 فداناً و 47927 فداناً على التوالي.

وبحسب ما ورد يمتلك أيضاً حوالي 16000 فدان في ولايته واشنطن، بما في ذلك 14500 فدان في منطقة هورس هيفين هيلز التي تم شراؤها مقابل 171 مليون دولار تقريباً.

الأرض مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة Cascade Investment، وهي شركة تقع في منطقة سياتل، والتي أسسها غيتس، ثالث أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 132 مليار دولار.

ظهر تلميح عن ممتلكات المزارع الضخمة لجيتس في ملف شخصي في وول ستريت جورنال 2014 لمايكل لارسون، مدير الأموال الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار في كاسكيد، حيث تم الإشارة إلى أن الشركة تمتلك "ما لا يقل عن 100000 فدان من الأراضي الزراعية في كاليفورنيا وإلينوي وأيوا ولويزيانا وولايات أخرى، و مساحة أكبر بسبع مرات من مانهاتن".

من غير المؤكد لماذا استثمر غيتس في الكثير من الأراضي الزراعية أو كيف يتم استخدام أراضيه حالياً.

تعد الزراعة أيضاً أحد مجالات التركيز الرئيسية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي مؤسسة خيرية ضخمة يديرها جيتس وزوجته. تهدف المؤسسة إلى "دعم التحول الزراعي الشامل الذي تقوده الدولة عبر أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا"، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

في حين أن غيتس هو أكبر مالك للأراضي الزراعية في أميركا، إلا أنه بعيد عن أن يكون أكبر مالك للأراضي في البلاد بشكل عام. هذا التاج ينتمي إلى رئيس Liberty Media جون مالون، الذي يمتلك 2.2 مليون فدان، وفقاً لتقرير الأرض.