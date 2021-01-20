قالت وحدة ديملر بينز قبل الكشف عن سيارة من طراز EQA اليوم الأربعاء، إن أول طراز مدمج كهربائي بالكامل لعلامتها التجارية سيصل إلى صالات العرض الأوروبية هذا الربيع، إلى جانب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات EQC متوسطة الحجم وفان EQV.

على عكس الطراز 3 من شركة تسلا أو رقم التعريف 3 الخاص بشركة فولكسفاغن، فإن EQA يعتمد على تقنية من سيارة ذات محرك احتراق داخلي جنباً إلى جنب مع نظام البطارية لضمان السير لمسافات طويلة.

قامت الشركة المصنعة الألمانية بتعديل أسس سيارة GLA كروس أوفر لتقليل الاستثمارات المسبقة وتوفير الوقت مقارنة ببناء هاتشباك كهربائية من الصفر.

قال، محلل بلومبرغ إنتليجنس، مايكل دين، إن الجيل الأول من سيارات مرسيدس الكهربائية منخفضة السعر من المرجح أن يضغط على الربحية حتى تطور الشركة أسس خاصة بالمركبات الكهربائية وتنخفض أسعار البطاريات أكثر. ومع ذلك، فإن دفع الشركة الكهربائية في السوق سيساعدها على تلبية قواعد الانبعاثات في أوروبا والصين. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

بينما سيتم تقديم أول سيارة مرسيدس كهربائية – كشقيق كهربائي لسيارة سيدان كاملة الحجم من الفئة S - في وقت لاحق من هذا العام.

منافس في المنزل

أشار إيلون ماسك، إلى أن تسلا قد تبدأ في صنع هاتشباك لأوروبا في مصنعها قيد الإنشاء بالقرب من برلين، مما سيزيد من الضغط على الشركات المصنعة المحلية.

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة ديملر، أولا كالينوس بالتركيز بشكل أكبر على السيارات الفاخرة الأكبر مثل الفئة S و GLS SUV لتوليد الأموال اللازمة لتغيير السيارة الكهربائية.

وقالت مرسيدس إن EQA تستهدف في المقام الأول العملاء الشباب في المناطق الحضرية وستكون محاطة بنسخة الدفع الرباعي.

في حين أن الأمر قد يستغرق مرسيدس حتى عام 2024 أو 2025 لصنع سيارات كهربائية تنافسية في السوق الضخم، فمن المرجح أن تتمتع الشركة المصنعة بزخم أرباح إيجابي مستمر بمجرد بدء مبيعات الفئة S الجديدة، كما قال محللو UBS Group بقيادة باتريك هاميل في ملاحظة الأسبوع الماضي.