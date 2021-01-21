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"التنين" يهبط بتقييم "النملة" من 320 إلى 108 مليارات دولار فقط

آنت جروب
آنت غروب
آنت غروب

"التنين" يهبط بتقييم "النملة" من 320 إلى 108 مليارات دولار فقط

تقترح الصين إجراءات جديدة للحد من تركيز السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قد يتم خفض تقييم "آنت غروب" بموجب إجراءات جديدة اقترحتها الصين للحد من نسب التركز في سوق المدفوعات عبر الإنترنت، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ".

قد تبلغ قيمة عملاق التكنولوجيا المالية التابع للملياردير الصيني "جاك ما"، أقل من 700 مليار يوان (108 مليار دولار) بموجب مسودة المقترحات، مما قد يقلل من قيمة خدمة Alipay التابعة لمجموعة "النملة" إلى النصف، وفقاً للمحلل الكبير فرانسيس تشان.

وكتب تشان في مذكرة بحثية: "قد ينخفض تقييم آنت غروب أكثر إذا اضطرت وحدة الدفع الخاصة بها إلى الانهيار بسبب تحقيقات مكافحة الاحتكار المحتملة من قبل البنك المركزي الصيني". وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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التقدير المنقح لشركة "آنت غروب"، بعيد كل البعد عن التقييمات التي وصلت إلى 320 مليار دولار قبل أن تضطر الشركة إلى إلغاء الاكتتاب العام الأولي القياسي في نوفمبر.

قال البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء إن أي شركة مدفوعات غير مصرفية لديها نصف حصة السوق للمعاملات عبر الإنترنت، أو كيانين لهما حصة مجتمعة من الثلثين، قد يخضعان لتحقيقات مكافحة الاحتكار.

إذا تم تأكيد الاحتكار، يمكن للبنك المركزي أن يقترح على مجلس الوزراء فرض تدابير تقييدية بما في ذلك تفكيك الكيان حسب نوع عمله. وقال البنك المركزي إن الشركات التي لديها بالفعل تراخيص للدفع سيكون لديها فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال للقواعد الجديدة.

يتحكم Alipay، في 55% من سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين، ويرى تشان أن الانهيار قد يخفض تقييمها البالغ 600 مليار يوان إلى النصف، مضيفاً أنه من المشكوك فيه ما إذا كان بإمكان آنت إعادة إطلاق طرحها العام الأولي هذا العام.

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