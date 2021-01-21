  • مباشر
اللغة

هل ستواصل أميركا صدامها مع الصين؟.. تعيينات بايدن تجيب

الصين وأميركا
الصين وأميركا
أميركا و الصين

هل ستواصل أميركا صدامها مع الصين؟.. تعيينات بايدن تجيب

الصين ستكون أكبر التحديات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والركود الاقتصادي العالمي فضلاً عن حالة انقسام في الداخل الأميركي.

يقول خبير صناعة الطاقة المخضرم ونائب رئيس شركة التحليلات IHS Markit، دان يرغين، إن أكثر المشاهد إثارة على المسرح العالمي ستكون علاقة واشنطن ببكين، حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم على أسس أيديولوجية ونشاط عسكري وسلطة، فضلاً عن الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتأثير تلك العلاقات على بقية العالم ما يجعل المخاطر عالية بصورة كبيرة.

وأشار يرغين خلال منتدى الطاقة العالمي الافتراضي لمجلس أتلانتيك يوم الثلاثاء، الذي استضافته شبكة "CNBC"، إلى أن "القضية الجيوسياسية الأولى هذا العام هي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

الأسهم الأميركية تصعد في مستهل حقبة بايدن أسواق المال وول ستريت الأسهم الأميركية تصعد في مستهل حقبة بايدن

ونفي يرغين وجود تشابه بين هذا التوتير والحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل وجود ترابط قوي بين الاقتصادين المتناطحين هذه المرة، إلا أن دولاً أخرى قلقة بشأن الاضطرار إلى أن تكون في أحد جانبي الصراع".

وعبر قادة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية عن قلقهم، وشددوا على معارضتهم للوقوع في وسط الخلافات بين اللاعبين العالميين.

ويعتقد يرغين أن اختيار بايدن لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين، خلال جلسة التعيين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء يعد تأكيد على أن "الرئيس ترمب كان محقا في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه الصين"، رغم تأكيده عدم الاتفاق مع أساليب ترمب، إلا أنه شدد على أن الصين تشكل التحدي الأكبر للولايات المتحدة.

وأدت سياسات ترمب تجاه الصين، بما في ذلك شن حرب تجارية أضرت بالنمو العالمي وأثرت على الشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم، إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى ما وصفه العديد من الخبراء بأنه أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. كما منعت إدارته العديد من الشركات الصينية من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، بحجة المخاطر الأمنية.

طريقة مختلفة لسياسة واحدة

وأكد بايدن عزمه تحميل الصين مسؤولية دورها في انتشار فيروس كورونا. لكن على عكس ترمب، يؤمن بايدن بوجود تحالف متعدد الأطراف من الحلفاء المتشابهين في التفكير لمواجهة ما يعتبره تهديدات صينية وممارسات غير عادلة.

وخلال الحملة الرئاسية، تبادل بايدن وترمب الانتقادات اللاذعة في الإعلانات السياسية، واتهم كل منهما الآخر باللين مع الصين. لكن في حين أنه من المتوقع أن يحافظ بايدن على موقف متشدد تجاه الحزب الشيوعي الصيني، فمن المرجح أن تكون الأساليب بين الإدارتين ذات اختلافات كبيرة.

ومهما كانت تلك الاختلافات، فإن العواقب ستظل كبيرة - لأسباب ليس أقلها تراكم المعدات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، الذي يضم أيضاً ثلث الشحن البحري في العالم.

الرئيس بايدن يحلف اليمين
الرئيس بايدن يحلف اليمين

وأوضح أنه "يمر كل يوم من النفط عبر بحر الصين الجنوبي بقدر ما يمر عبر مضيق هرمز. لذا فإن ما يحدث هناك مهم للغاية. هذا هو المكان الذي يوجد فيه اتصال عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين. لذا، إذا كنت تبحث عن مكان يمكن أن يحدث فيه خطأ ما، فهو موجود، ومن المهم جداً فهم طبيعة موضوع هذا الصراع وما هي الاختلافات. لذا يجب مراقبته".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تأكيد من تأكيد من "الصحة العالمية" بأن اللقاحات لم تسبب أي وفاة
تصريح للنهضة يثير غضباً تونسياً.. تحريض على الحرب تصريح للنهضة يثير غضباً تونسياً.. تحريض على الحرب

الأكثر قراءة

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟ كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟
شاهد شاهد "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا
تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
التزاماً بقمة العلا.. مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التزاماً بقمة العلا.. مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد