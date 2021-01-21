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مجموعة بريطانية تستهدف ضخ مليار دولار في دول بينها مصر

اقتصاد مصر مناسبة
مصر مناسبة
اقتصاد مصر

مجموعة بريطانية تستهدف ضخ مليار دولار في دول بينها مصر

خلال العام الجاري

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دبي - العربية.نت

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تخطط مجموعة سي دي سي "CDC" البريطانية لضخ استثمارات قدرها مليار دولار هذا العام في دول قارة إفريقيا، في قطاعات منها البنية التحتية والتمويل، كما أنها ضمن تحالف يعتزم المنافسة على رخصة الاتصالات الجديدة في إثيوبيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيك أودونوهو، إن شركته خصصت هذا العام نفقات مماثلة من التي خصصتها العام الماضي، وفقا لمقابلة مع بلومبيرغ اطلعت "العربية.نت" عليها.

وأضاف أن الشركة تستهدف أسواق مثل مصر واثيوبيا وكنيا ونيجيريا، كما أنها تفكر أيضا في ضخ أموال في الأسواق أسواق مبتدئة.

وتابع: "المجالان اللذان ستركز عليهما الشركة على نحو خاص هذا العام هما تسريع الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والقائمة على التكنولوجيا، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية".

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ويأتي التعهد بضخ مليار دولار بمثابة دفعة للقارة التي من المتوقع أن يتراجع الاستثمار الأجنبي الوافد إليها بما يتراوح بين 25 و40% العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض أسعار النفط والسلع ما ساهم في تقليص الإنفاق على الاستثمارات.

استثمارات غير مباشرة

وكشف تقرير حديث، صدر مطلع الشهر الجاري، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية سوف تصل إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية العام 2020 (مطلع العام 2021)، متوقعاً استمرار ارتفاعها خلال العام الحالي لتسجل نحو 27 مليار دولار، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمارات الحكومية المصرية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2020 / 2021، بلغت نحو 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71% من جملة الاستثمارات.

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