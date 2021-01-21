أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر "إيتيدا" دورة جديدة من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعروف باسم Export IT.

وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات مباشر يتراوح من 10% إلى 20% من القيمة المضافة عن صادراتها وفقاً لحجم الشركة، بحد أقصى 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة. أو 3 ملايين جنيه مصري للشركات العاملة أو التى لديها فروع فى أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA "إيتيدا"عمرو محفوظ، في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق نمواً هو الأعلى بين قطاعات الدولة بنسبة 15.2% في 2020 بإجمالي قيمة 108 مليار جنيه.

ولفت إلى أن القطاع قد حقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2020، مقارنة بـ3.8% في العام 2019.

وتابع أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفع بنسبة 35% في العام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.

إلى ذلك، نوه بأن حجم الصادرات في تكنولوجيا المعلومات قد بلغ 4.1 مليار دولار في 2020، ومن المتسهدف نمو حجم الصادرات بين 13 إلى 16% في 2021.