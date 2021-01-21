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تعرف على اهتمامات بايدن الاقتصادية في أول 100 يوم

جو بايدن

تعرف على اهتمامات بايدن الاقتصادية في أول 100 يوم

العلاقات التجارية والخاصة بين أميركا والصين لن تشهد انعطافا كبيرا في عهد بايدن

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دبي - العربية.نت

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قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني د.سعادة الشامي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيركز على الوفاء بالوعود التي قطعها في الحملة الانتخابية والتي ستضم أربعة ملفات بارزة.

وأضاف "أول هذه الملفات كورونا، حيث وضعه على قمة جدول أعماله وقرر إلزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال مدة 100 يوم في الأماكن الفيدرالية".

الاهتمام الثاني هو موضوع التحفيز المالي والمقدر له 1.9 تريليون دولار، حيث تركز على مساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا وزيادة دعم اللقاح وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا.

بحسب الشامي فإن العلاقات التجارية والخاصة مع الصين لن تشهد انعطافا كبيرا، حيث يوجد تشدد حيال الصين في مسائل خاصة الإغراق والملكية الفردية والصادرات الأميركية للصين، فيما سيقابل ذلك مرونة أكثر من قبل بايدن مع الاتحاد الأوروبي.

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