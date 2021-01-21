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بعد تعويض خسائر عام كورونا.. سوق دبي يفقد 2%

سوق دبي مناسبة
سوق دبي
سوق دبي

بعد تعويض خسائر عام كورونا.. سوق دبي يفقد 2%

مكاسبه منذ بداية العام قاربت 10%

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دبي - شريف اليماني

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تراجع سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 2% ليغلق عند 2735.61 نقطة، ليتراجع مرة أخرى إلى مستويات عام 2020.

ووفقا لحسابات "العربية.نت"، كان المؤشر قد استطاع خلال جلسة أمس الأربعاء تجاوز الخسائر التي حققها خلال أزمة كورونا، بعد أن وصل ارتفاعه منذ بداية العام إلى جلسة أمس نحو 12% لكن تراجعات اليوم قلصت من تلك المكاسب لتقتصر فقط عند 9.7% ويتبقى أمام المؤشر نحو 30 نقطة تفصله عن تجاوز مستويات العام الماضي الذي تضررت فيها الأسهم على نحو كبير بسبب جائحة كورونا.

وشهد مؤشر سوق دبي تراجعات خلال العام الماضي بلغت 10% وأغلق في نهاية العام عند 2491.97 نقطة، مقابل 2764.86 نقطة في نهاية عام 2019.

وفي أبوظبي، مازال مؤشر فوق مستويات ما قبل عام كورونا، إذ شهد مؤشر السوق الرئيسي صعودا منذ بداية العام بنسبة 11.2% حتى نهاية تداولات اليوم، بالرغم من الهبوط خلال جلسة الخميس بنسبة 1.14%.

وأغلق المؤشر أمس عند 5611.3 نقطة، مقارنة بـ 5045.32 نقطة في نهاية عام 2020، و5075.77 نقطة في نهاية عام 2019.

وقال مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن الأسهم الإماراتية شهدت ارتفاعات متواصلة لمدة قاربت شهرا ونصف تقريبا.

جني أرباح

وأضاف في تصريحات للعربية أن الفترة الماضية شهدت دخول استثمارات أجنبية في السوق، بجانب بعض الأنباء الإيجابية التي عززت الأداء، منها نبأ رفع نسبة تملك الأجانب في كل من دو واتصالات.

وأشار إلى أن السوق مهيأ لجني الأرباح لعدة أسباب منها الارتفاعات المتواصلة والتوجه لإغلاقات على الأنشطة الترفيهية والذي قد يمتد لبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما أن السوق ينتظر أداء الشركات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

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