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هل قرار البنوك الكويتية بتوزيع أرباح "قرار منطقي"؟ خبير يوضح

بنوك الكويت

هل قرار البنوك الكويتية بتوزيع أرباح "قرار منطقي"؟ خبير يوضح

توقعات أن يكون بنك الكويت الوطني في طليعة البنوك التي ستوزع أرباحا نقدية على المساهمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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علق الخبير المالي والاقتصادي يوسف العوضي، في مقابلة مع "العربية"، على قرار بنك الكويت المركزي بالسماح للبنوك الكويتية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بالإيجاب قائلا: "إنه قرار سليم ومنطقي ومطلوب".

وتابع العوضي: "البنوك لا يمكن وضعها جميعها في موقع واحد وفي المعالجة ذاتها، حيث إن أداءها يختلف، لذا كان لا بد من وجود مرونة في إعطاء البنوك القدرة على التوزيع وهذا ما انعكس اليوم إيجابا وباللون الأخضر على أسهم البنوك الكويتية".

لم ينكر العوضي أن عام 2020 كان عاما استثنائيا وصعبا على القطاع البنكي، ولكن عاد وأشار إلى أن "القرار بتوزيع الأرباح مشروط بأمرين: إذا كانت أرباح البنوك جيدة بما يجعلها قادرة على التوزيع، و ألا يؤثر ذلك على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك".

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وأرجع السبب في ما أظهرته البنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها إلى تشدد البنك المركزي الكويتي في أخذ البنوك للمخصصات، مقارنة مع باقي البنوك المركزية في المنطقة.

إلى ذلك، توقع العوضي أن أرباح البنوك الكويتية ستقل 50% على الأقل عن ما حققته في 2019، بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد بشكل عام في العام السابق.

أسهم البنوك الكويتية ترحب بقرار المركزي
أسهم البنوك الكويتية ترحب بقرار المركزي

لم يتوقف العوضي عند هذا الحد، بل فند انعكاسات الأزمة على القطاع البنكي على جبهتين: الجبهة الأولى بالتدهور في محفظة الإقراض ما انعكس زيادة على المخصصات، وثانيا تراجع الأرباح التشغيلية".

وردا على سؤال، اعتبر أن البنك الكويت الوطني سيكون في طليعة البنوك التي ستوزع أرباحا نقدية على المساهمين، أما بقية البنوك الصغيرة التي تكبدت خسائر في يونيو 2020 فليس من الحكمة أن توزع أرباحاً عن عام 2020.

بنوك الكويت
بنوك الكويت

تأتي هذه التصريحات في وقت سمح بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، على أن يكون ذلك مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك.

وأشار بيان المركزي إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ما أظهرته البنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدامها للاحتياطيات التحوطية خلال عام 2020.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت في يونيو الماضي، أن اتحاد مصارف الكويت قرر عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية.

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