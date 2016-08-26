أغلى 10 سيارات رياضية في العالم

لا يخلو عالم السيارات يومياً من جديد، ومن وقت لآخر تقدم كبرى الشركات العالمية مجموعة من أفخم الموديلات، أو قد تضيف إليها كماليات تميزها عن غيرها، ما يعزز تربعها على قمة هرم أغلى السيارات عالمياً، بسبب جودة تصميمها وسرعتها الفائقة.

الأمر الذي يجعل تلك السيارات في المرتبة الأولى على قائمة اهتمامات الأثرياء والمشاهير ورجال الأعمال، وربما يكفي ثمنها لإنقاذ إحدى قرى جنوب إفريقيا من الجوع والفقر والمرض، وأيضاً الموت.

نسلط الضوء على أغلى وأفضل 10 سيارات رياضية في العالم، خاصة أن هناك إقبالا عليها بغض النظر عن أن السرعة المحددة والمسموح بها في أغلب البلدان لا تتجاوز 130 كيلومترا في الساعة، ولربما يصادفك الحظ باقتناء واحدة منها.

تتربع "Bugatti Chiron" على قمة هرم أغلى السيارات حول العالم، حيث يصل سعرها إلى 2.6 مليون دولار، وتصل قوة السيارة إلى 1500 حصان وبسرعة قصوى تصل إلى 261 ميلا في الساعة، أي ما يعادل نحو 420 كيلومترا في الساعة تقريباً.

في المركز الثاني حلت السيارة " Ford GT " بسعر 400 ألف دولار أميركي وبقوة 650 حصانا وبتصميم كامل من ألياف الكربون.

في المركز الثالث جاءت السيارة " McLaren P14 Supercar " بسعر يتجاوز نحو 280 ألف دولار، وبقوة تصل إلى 725 حصانا وسرعة قصوى تصل إلى 205 ميلا في الساعة، أي ما يعادل نحو 330 كيلومترا في الساعة تقريباً.

في المركز الرابع نجد السيارة " Ferrari 488 GTB " بسعر يتجاوز نحو 242 ألف دولار أميركي، وتصل سرعتها إلى نحو 330 كم في الساعة، كما يمكنها أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، إضافة إلى قوة تبلغ 661 حصانا.

في المركز الخامس حلت السيارة " Bentley Bentayga " بسعر يتجاوز نحو 231 ألف دولار أميركي، ورغم أن شكلها لا يوحي بأنها سيارة رياضية، إلا أن سرعتها تصل إلى نحو 187 ميلا في الساعة، أي ما يعادل نحو 301 كيلومتر في الساعة تقريباً، وبقوة تصل إلى 600 حصان، إضافة إلى أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 62 ميلا في الساعة أي تقريبا 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 5 ثوانٍ فقط.

في المركز السادس حلت السيارة " Chevrolet Corvette Zora ZR1 " بسعر يبدأ من 150 ألف دولار أميركي، وبقوة 707 أحصنة وسرعة تصل إلى 181 ميلا في الساعة، أي ما يعادل نحو 291 كيلومترا في الساعة تقريباً.

في المركز السابع جاءت السيارة " Maserati Alfieri "، يقل سعرها قليلاً عن 150 ألف دولار أميركي، وبقوة 410 أحصنة.

في المركز الثامن جاءت السيارة " Mercedes-Benz C63 AMG S " والتي يتجاوز سعرها نحو 140 ألف دولار أميركي، بقوة 503 أحصنة.

في المركز التاسع تأتي السيارة " BMW M5 "والتي يصل سعرها إلى نحو 100 ألف دولار أميركي بقوة 600 حصان.

أما في المركز العاشر والأخير فحلت السيارة " Porsche Cayman GT4" والتي يتجاوز سعرها نحو 85 ألف دولار بقوة 385 حصانا، وبسرعة تصل إلى نحو 183 ميلا في الساعة، أي ما يعادل نحو 294 كيلومترا في الساعة تقريباً.