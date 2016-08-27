أعلى 10 دول عربية بعائدات السياحة

حصدت 10 دول عربية نحو 57.586 مليار دولار من إجمالي عائدات السياحة العالمية خلال العام 2015، تمثل نحو 3.8% من إجمالي عائدات السياحة العالمية البالغة نحو 1.5 تريليون دولار خلال العام 2015.

ووفقاً للتقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية، وعالمياً حصدت 10 دول نحو 655.9 مليار دولار من إجمالي عائدات السياحة العالمية في عام 2015 تمثل ما نسبته نحو 43.73% من إجمالي عائدات السياحة العالمية.

وقالت المنظمة إن قطاع السياحة يشهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية، حيث يعد الأعلى نمواً مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

على صعيد الدول العربية، تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في إجمالي العائدات السياحية خلال عام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 16.038 مليار دولار، تشكل ما نسبته نحو 27.8% من إجمالي عائدات الدول العربية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي عائدات تقدر بنحو 10.130 مليار دولار، تمثل نحو 17.65% من إجمالي عائدات أعلى 10 دول عربية تحقيقاً لعائدات من السياحة.

في المرتبة الثالثة جاء لبنان بإجمالي عائدات تقدر بنحو 6.857 مليار دولار تمثل نحو 11.9% من عائدات الدول العربية من السياحة العالمية خلال العام 2015.

وحلت مصر في المرتبة الرابعة بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 6.065 مليار دولار تمثل نحو 10.53%.

وفي المرتبة الخامسة جاء المغرب بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 6.003 مليار دولار تشكل ما نسبته نحو 10.42%.

وجاءت قطر في المركز السادس بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 5.035 مليار دولار، تشكل ما نسبته نحو 8.74% من إجمالي عائدات الدول العربية من السياحة العالمية.

وفي المرتبعة السابعة جاء الأردن بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 4.065 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 7%.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثامنة بإجمالي عائدات تقدر بنحو 1.540 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 2.67%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت تونس بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 1.354 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 2.35%.

واحتلت الكوبت المركز العاشر بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 499 مليون دولار تمثل ما نسبته 0.08%.