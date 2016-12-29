المدن العشرة الأكثر جذباً للسياح في 2016.. بينها دبي

تربعت إمارة دبي مجدداً على عرش المدينة العربية الأكثر جذباً للسياح من مختلف أنحاء العالم، فيما كانت المدينة العربية الوحيدة بين أكثر 10 مدن استقطبت سائحين خلال العام 2016، أما على المستوى العالمي فحلت في المركز الثالث إذ لم يتفوق عليها في كل الكون سوى ثلاث مدن فقط هي: بانكوك ولندن وباريس.

وتفوقت دبي على رموز سياحية مهمة على مستوى العالم، ومدن عالمية تشكل مراكز تجارية واقتصادية، مثل نيويورك وطوكيو واسطنبول وسنغافورة، فيما يبدو أن الإمارة ماضية في اجتذاب أعداد متزايدة من السياح في المستقبل بسبب التسهيلات والمرافق التي تتوفر فيها، وبسبب الأماكن الترفيهية المتوافرة فيها والتي تستهوي الناس من مختلف أنحاء الكون.

وجاءت هذه النتائج في "مؤشر المدن الأكثر جذباً للسياح في العالم" والصادر عن شركة "ماستر كارد" التي تطرح بطاقات ائتمانية يستخدمها ملايين الأشخاص خلال رحلاتهم وأسفارهم في سداد المشتريات، وهو ما يعطي مصداقية عالية لهذا المؤشر الذي تصدره الشركة للعام السابع على التوالي.

وبحسب المؤشر الذي يقوم بتصنيف ومراقبة 132 مدينة حول العالم، فإن دبي تربعت على المركز الرابع عالمياً، والأول عربياً، من حيث جذب واستقطاب السياح، حيث تدفق اليها خلال العام 2016 أكثر من 15 مليوناً و270 ألف سائح من مختلف أنحاء العالم، على أن هذا الرقم لا يدخل فيه حساب السياح الذين يأتون من داخل الدولة.

أما في المركز الأول عالمياً فحلت العاصمة التايلندية بانكوك التي استقطبت أكثر من 21 مليونا و470 ألف سائح خلال العام، تليها العاصمة البريطانية لندن التي تدفق عليها 19.88 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، ثم العاصمة الفرنسية باريس التي زارها أكثر من 18 مليون سائح خلال العام.

وجاء في المرتبة الخامسة، بعد دبي مباشرة، مدينة نيويورك التي زارها 12.75 مليون سائح خلال العام، ثم سنغافورة التي استقطبت 12.11 مليون سائح.

وفي المرتبة السابعة حلت العاصمة الماليزية كوالالمبور التي زارها خلال العام أكثر من 12 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، ثم اسطنبول التي تدفق اليها 11.95 مليون سائح، ثم العاصمة اليابانية طوكيو والتي زارها 11.70 مليون سائح، وأخيراً جاء في المرتبة العاشرة مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية والتي زارها 10.20 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2016.

يشار إلى أن مدينة دبي تعتبر من الوجهات السياحية النشطة على مدار العام، لكنها تشهد اقبالاً استثنائياً خلال فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة والطقس الجذاب الذي لا يتوافر في أية دولة أوروبية وهو ما يدفع كثيراً من الأوروبيين لتفضيلها من أجل قضاء إجازات نهاية العام وعطلات رأس السنة.