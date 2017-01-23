الشركات الـ10 الأكثر ابتكارا على مستوى العالم.. ما هي؟

أجرت مجموعة بوسطن الاستشارية استطلاعاً شمل 1500 مديراً تنفيذيا، حول أكثر 50 شركة ابتكارا في العالم خلال 2016.

وبحسب استطلاع مجموعة "بوسطن" جاءت شركة "آبل" في مقدمة الشركات الأكثر ابتكارا على مستوى العالم، للعام الـ11 على التوالي، أي منذ إطلاق الاستطلاع.

وفي المقابل جاء أداء نظيرتها سامسونغ في مسار نزولي، حيث تراجعت من المرتبة الثانية عام 2013 إلى المرتبة السابعة العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة "غوغل" وذلك للعام الثالث على التوالي، تلتها تسلا ومايكروسوفت.

وتمكنت شركة أمازون من الصعود أربع مراتب لتحتل مركزاً ضمن الشركات الـ5 الأولى في القائمة.

وانضمت شركتا نت فليكس وفيسبوك للمرة الأولى إلى أفضل 10 شركات في الاستطلاع، حيث تقدمتا 15 و19 مركزا على التوالي.

وبحسب استطلاع مجموعة "بوسطن" فإن الشركات الـ5 الأولى هي شركات أميركية، وقد قفزت النسبة التي تمثلها الشركات الأميركية من العدد الإجمالي من 44%، عام 2013، إلى 68%، العام الماضي.

وضمت القائمة 34 شركة أميركية و10 شركات أوروبية، و6 شركات من القارة الآسيوية.

وقد سلط تقرير مجموعة "بوسطن" لعام 2016، الضوء على ضرورة اهتمام الشركات بجلب الابتكارات الخارجية والتخلي عن عقلية "لم يُخترع هنا!" والتي لطالما اعتبرت الابتكار الخارجي أمرا سلبيا، حيث أوضح التقرير أن الشركات التي تتميز بعنصر الابتكار ترفض هذه الفكرة.

وأظهر التقرير أيضا وجود فجوة بين الشركات الأكثر ابتكاراً وقريناتها من الشركات الأخرى في مسألة السعي وراء الاستعانة بالأفكار الخارجية، حيث أشار 65%، إلى أنهم يحصلون على الكثير من الأفكار الجديدة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وعمليات البحث في الوسائل التي تعتمد على البيانات الكبيرة.

وغالبا ما يجد 66%، أفكاراَ جديدة من خلال الشراكات الخارجية، إذا إن من الواضح أن الانفتاح على الابتكارات الخارجية مفتاح نجاح هذه الشركات.