أرخص 10 مدن بالعالم بينها عاصمة عربية واحدة..تعرف عليها

كشف مسح شمل 133 مدينة رئيسية في العالم تصدر سنغافورة للمدن #الأغلى في العالم من حيث تكلفة المعيشة والحياة اليومية، أما المكان الأرخص على مستوى الكون فهو مدينة ألمآتي، وهي عاصمة كازاخستان، فيما لا توجد أية مدينة عربية على قائمة أغلى عشرة مدن في العالم، بينما توجد مدينة عربية واحدة فقط على قائمة المدن #الأرخص في العالم وهي #الجزائر.

وجاء المسح من أجل تحديد الوجهات المناسبة للسفر والاصطياف بالنسبة لأصحاب الموازنات المحدودة، وما هي المدن التي ينبغي عليهم تجنبها بسبب ارتفاع تكاليفها.

ووجد المسح الذي نشرته نتائجه جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية واطلعت عليه "العربية نت" أن المدن الرئيسية في غرب أوروبا والشرق الأقصى هي الأغلى في العالم، لكن الغريب هو أن بعض المدن المشهورة بغلائها مثل لندن لم ترد على قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، بل تحتل لندن المرتبة 24 عالمياً من حيث الغلاء وارتفاع التكاليف.

وفيما يلي المدن العشرة الأغلى في العالم، حيث تقع في المرتبة رقم (1) المدينة الأغلى على الإطلاق، بينما تقل درجة الغلاء تدريجياً على القائمة:

1- سنغافورة.

2- هونغ كونغ.

3- زيوريخ.

4- طوكيو.

5- أوساكا.

6- سيؤول.

7- جنيف.

8- باريس.

9- نيويورك.

10- كوبنهاجن.

وقال جون كوبيستيك المدير المتخصص والمشرف على الإحصاء إن "المدن البريطاني تراجعت على قائمة المدن الأغلى في العالم لصالح صعود مدن آسيوية"، مشيراً الى أن "أربعة مدن أوروبية فقط مدرجة حالياً على قائمة المدن الأغلى في العالم".

ولفت كوبيستيك الى حدوث تغيير كبير وجوهري في خارطة الدول والمدن الأغلى في العالم، مستشهداً على ذلك بأنه قبل عشرة سنوات من الان كانت قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم بينها ثمانية مدن أوروبية، أما الآن فانخفض هذا العدد إلى النصف.

أما المدن العشرة الأقل تكلفة والأرخص على مستوى العالم، فهي كما يلي:

1- ألمآتي - عاصمة كازخستان.

2- لاغوس - نيجيريا.

3- بانغلور - الهند.

4- كاراتشي - باكستان.

5- الجزائر.

6- تشيناي - الهند.

7- مومباي - الهند.

8- كييف - أوكرانيا.

9- بوخارست - رومانيا.

10 - نيودلهي - الهند.