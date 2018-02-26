المدن الـ10 الأعلى دخلا في العالم للوافدين.. لن تتوقعها

تمكَّن بنك (HSBC) البريطاني من تحديد المدن العشر التي توفر الدخل الأعلى على مستوى العالم بالنسبة للعمالة الوافدة (المغتربين)، والتي يُنصح بالانتقال اليها والعمل فيها بالنسبة للأشخاص الراغبين بزيادة دخولهم المالية.

أما المفاجأة في القائمة فهي المدينة التي تتربع على عرش هذه القائمة بأعلى متوسط للدخول يجنيها العاملون المغتربون، حيث تبين أن العاصمة الهندية #مومباي هي الأفضل على مستوى العالم بأكمله، على الرغم من الاعتقاد السائد لدى أغلب الناس بأنها مدينة فقيرة والدخول المالية فيها محدودة ويسكنها أفقر فقراء العالم.

ووصل مصرف "أتش أس بي سي" البريطاني الى هذه النتائج والى تحديد هذه القائمة بعد مسح أجراه لهذا الغرض وشمل أكثر من 25 الف شخص من العمالة الوافدة أو المغتربين لغايات العمل في مختلف أنحاء العالم، وتمكن من تحديد متوسطات الدخول المالية لهذه العمالة الأجنبية في هذه البلدان.

وغابت كافة المدن العربية والخليجية عن قائمة المدن العشر الأعلى دخلاً بالنسبة للعمالة الوافدة، على الرغم من أن أغلب مواطني دول العالم يتهافتون على فرص العمل والوظائف في منطقة الخليج، كما أن مدناً غربية كبرى ومهمة غابت عن قائمة المدن العشر مثل العاصمة البريطانية لندن التي يتهافت أيضاً الكثيرون على العمل فيها لكن متوسط الدخل المالي فيها يبدو متواضعاً أيضاً مقارنة بمدن أخرى وبالنسبة للعمالة الوافدة.

وفيما يلي المدن العشر الأفضل في العالم للعمالة الوافدة:

أولاً: مومباي في الهند، ويبلغ متوسط الراتب الذي يجنيه العامل الوافد فيها 217 ألفاً و165 دولار أميركي سنوياً.

ثانياً: سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ويبلغ متوسط دخل العامل الوافد فيها 207 آلاف و227 دولارا سنوياً.

ثالثاً: زيوريخ في #سويسرا، ويبلغ متوسط دخل المغترب فيها 206 آلاف و875 دولاراً في السنة.

رابعاً: شنغهاي في #الصين، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للعامل الوافد فيها 202 ألفاً و211 دولاراً أميركياً.

خامساً: جنيف في سويسرا، ويبلغ متوسط دخل الفرد الوافد 184 ألفاً و942 دولاراً سنوياً.

سادساً: نيويورك في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل العامل الوافد فيها 182 ألفاً و240 دولاراً في السنة.

سابعاً: لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط الإيراد المالي السنوي للعامل الوافد في هذه المدينة 161 ألفاً و126 دولاراً.

ثامناً: جاكرتا في إندونيسيا، وفيها متوسط الدخل السنوي للعامل الوافد 152 ألفاً و589 دولارا.

تاسعاً: هونج كونج، ويبلغ متوسط دخل العامل الوافد فيها 148 ألفاً و410 دولارات سنوياً.

عاشراً: العاصمة الفرنسية باريس، ويبلغ متوسط دخل الوافد فيها 139 ألفاً و602 دولار سنوياً.