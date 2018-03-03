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المدن الـ10 الأكثر ثراءً بالعالم.. تعرف عليها

المصدر: فرانس برس
مدينة نيويورك
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نشرت مجموعة "New World Wealth" لدراسات السوق، دراسة جديدة حول ترتيب #المدن_العشر_الأكثر_غنى حول العالم، ووجدت الدراسة أن السكان في كل مدينة من هذه المدن يملكون مجتمعين ثروات خاصة تتراوح بين تريليون دولار لـ #سنغافورة التي حلت في المركز العاشر و3 تريليونات دولار لـ #نيويورك التي حلت أولاً.

واستخدم الباحثون الثروة الخاصة الكلية التي تعتبر في رأيهم "مقياساً أفضل بكثير للصحة المالية" للاقتصاد مقارنة بـ #الناتج_المحلي_الإجمالي للدولة.

والمدن المدرجة أدناه تملك عدداً كبيراً من السكان وأرقاماً مرتفعة من الدخول الصافية، ولكن ذلك لا يعني أن مستويات المعيشة المرتفعة تخص جميع السكان أو أن الثراء يعني عدالة في توزيع الثورة:

نيويورك نيويورك

نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية (3 تريليونات دولار)

لندن لندن

لندن، المملكة المتحدة (2.7 تريليون دولار)

طوكيو طوكيو

طوكيو، اليابان (2.5 تريليون دولار)

وادي السيليكون وادي السيليكون

وادي السيليكون، الولايات المتحدة الأميركية (2.3 تريليون دولار)

بكين بكين

بكين، الصين (2.2 تريليون دولار)

شانغهاي شانغهاي

شنغهاي، الصين (2.1 تريليون دولار)

لوس أنجلوس لوس أنجلوس

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (1.4 تريليون دولار)

هونغ كونغ هونغ كونغ

هونغ كونغ (1.3 تريليون دولار)

سيدني سيدني

سيدني، أستراليا (1 تريليون دولار)

سنغافورة سنغافورة

وسنغافورة (1 تريليون دولار)

كلمات دالّة

#المدن العشر الأكثر غنى, #سنغافورة, #نيويورك, #الناتج المحلي الإجمالي
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