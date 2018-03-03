المدن الـ10 الأكثر ثراءً بالعالم.. تعرف عليها

نشرت مجموعة "New World Wealth" لدراسات السوق، دراسة جديدة حول ترتيب #المدن_العشر_الأكثر_غنى حول العالم، ووجدت الدراسة أن السكان في كل مدينة من هذه المدن يملكون مجتمعين ثروات خاصة تتراوح بين تريليون دولار لـ #سنغافورة التي حلت في المركز العاشر و3 تريليونات دولار لـ #نيويورك التي حلت أولاً.

واستخدم الباحثون الثروة الخاصة الكلية التي تعتبر في رأيهم "مقياساً أفضل بكثير للصحة المالية" للاقتصاد مقارنة بـ #الناتج_المحلي_الإجمالي للدولة.

والمدن المدرجة أدناه تملك عدداً كبيراً من السكان وأرقاماً مرتفعة من الدخول الصافية، ولكن ذلك لا يعني أن مستويات المعيشة المرتفعة تخص جميع السكان أو أن الثراء يعني عدالة في توزيع الثورة:

نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية (3 تريليونات دولار)

لندن، المملكة المتحدة (2.7 تريليون دولار)

طوكيو، اليابان (2.5 تريليون دولار)

وادي السيليكون، الولايات المتحدة الأميركية (2.3 تريليون دولار)

بكين، الصين (2.2 تريليون دولار)

شنغهاي، الصين (2.1 تريليون دولار)

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (1.4 تريليون دولار)

هونغ كونغ (1.3 تريليون دولار)

سيدني، أستراليا (1 تريليون دولار)

وسنغافورة (1 تريليون دولار)