أعلى 10 دول فرضاً للضرائب على الرواتب.. تعرف عليها

تصدرت بلجيكا المركز الأول في قائمة أكثر الدول في معدل ضريبة الدخل المفروضة على العاملين، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وضريبة الدخل هي ضريبة تُفرض على الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو معنوين كالشركات، ممن يمارسون المهن والأنشطة، ويزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة.

وتقوم الدولة باقتطاع جزء معين من دخل الأشخاص إذا زاد عن الحد، وتحدد كل دولة نسبة الضريبة المفروضة على الدخل.

وفيما يلي أعلى 10 دول في معدلات ضرائب الدخل وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

10 - سلوفينيا:

كان المركز العاشر من نصيب سلوفينيا التي تمتلك نظاما ضريبيا تصاعديا، فكلما زاد الدخل زاد معدل الضريبة المفروضة، وتصل ضريبة الدخل المفروضة على شريحة راتب (76 ألف دولار أو أكثر) إلى 50%.

ويصل متوسط ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين إلى 42.7% سنويًا، في حين تبلغ الضريبة المفروضة على الأسر 23.9%.

9 - السويد

تشتهر السويد بما تقدمه لمواطنيها من نمط حياة متوازن بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى نظام رعاية اجتماعية يستفيد منه جميع المواطنين، وفي عام 2016 جعلت السويد يوم العمل 6 ساعات فقط.

ينعكس ما تقدمه السويد من خدمات ومزايا لمواطنيها على حجم الضرائب التي تجعلها في المركز التاسع في هذا التقرير، إذ تبلغ ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين 42.8%، بينما تدفع الأسر ضرائب تبلغ 38%.

8 - التشيك

تشتهر التشيك بقلاعها وهي وجهة سياحية هامة للمهتمين بزيارة المعالم الأوروبية التاريخية، لكنها ليست كذلك للعاملين، إذ تبلغ ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين 43%.

وعلى الجانب الآخر تبدو الضريبة المفروضة على الأسر في التشيك أقل نوعًا ما مقارنة بالدول السابقة وتبلغ 27.2%.

7 - فنلندا

يتسم النظام الضريبي في فنلندا بأنه تصاعدي، والضريبة المفروضة على الأسر بها هي ثاني أعلى ضريبة في هذه الفئة بعد فرنسا وتبلغ 39.2%، في حين يبلغ متوسط ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين 43.8%.

6 - النمسا

تم تصنيف فيينا عاصة النمسا كخامس أغنى دولة في أوروبا عام 2016، ورغم ذلك تعاني الدولة من وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين.

يصل معدل ضريبة الدخل المفروضة على المواطنين غير المتزوجين إلى 47.1%، في حين تبلغ الضريبة المفروضة على الأسر ذات مصدر الدخل الواحد 36.5%.

5 - إيطاليا

يبلغ معدل ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين في إيطاليا 47.8%، في حين تبلغ الضرائب المفروضة على الأسرة ذات المصدر الواحد للدخل 38.6%.

4 - فرنسا

تفرض فرنسا أعلى ضرائب على دخل الأسرة المكونة من زوجين وطفلين بمعدل يبلغ 40%، بينما يصل معدل ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد غير المتزوجين إلى 48.1%.

3 - المجر

لدى المجر ضريبة دخل ثابتة تبلغ 15%، إلا أنها تُطبق على جميع أنواع الدخول بما في ذلك الفوائد وإيجار العقارات واشتراكات التأمين الاجتماعي وتوزيعات الأرباح.

يبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على الأشخاص غير المتزوجين 48.2%، في حين تصل الضرائب المفروضة على الأسرة 33.7%.

2 - ألمانيا

تواجه ألمانيا نموًا في الإنفاق العسكري، مما يتطلب منها إجراءات اقتصادية صارمة، حيث تفرض ضريبة دخل للأفراد غير المتزوجين تصل إلى 49.4%، في حين تفرض ضريبة دخل بنسبة 34% للأسر المكونة من أم وأب وطفلين ولديها مصدر دخل واحد.

1 - بلجيكا

تفرض الحكومة البلجيكية 54% ضريبة دخل على الأفراد غير المتزوجين، ما يعني أن الأفراد يفقدون أكثر من نصف دخلهم بسبب الضرائب، كما تفرض ضريبة تصل إلى 38.6% على رواتب الأسر التي لديها مصدر واحد للدخل.