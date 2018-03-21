إذا كنت مستثمرا..هذه الدول أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار مباشر في بلد ما، تقوم به شركة من بلد آخر، سواء بشراء شركة في البلد المستهدف أو عن طريق العمليات الموسعة للأعمال القائمة في ذلك البلد.

ويستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الاستفادة من الأجور الأرخص أو امتيازات الاستثمار الخاصة، مثل الإعفاء الضريبي الذي يقدمه البلد كحافز.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016 قد تجاوز تريليوني دولار.

وقد خلص تقرير صادر عن منتدى التنافسية الاستثمارية التابع لمجموعة البنك الدولي إلى تحديد عدة عوامل تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي، والذي ضم استطلاع آراء 750 مستثمرا ومديرا تنفيذيا لشركات عالمية.

ووفقًا للتقرير، فإن عوامل الأمن والاستقرار السياسي وتوافر بيئة قانونية مستقرة، إلى جانب اعتبارات خاصة بمعدل الضرائب وتكاليف العمالة تؤثر جميعها على جذب الاستثمار الأجنبي.

وفيما يلي أكثر 10 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي في عام 2016 وفقًا للبنك الدولي:

10 - فرنسا

جذبت فرنسا استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 42.3 مليار دولار عام 2016، وتأتي عاصمتها باريس في المركز الثاني بعد طوكيو من حيث تجمع أكبر عدد من مقرات الشركات العالمية بها.

9 - الهند

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 44.4 مليار دولار في 2016، وقد ساعدت الاستثمارات الكندية في مجال العقارات والبنية التحتية الهند على أن تكون الأسرع نموًا استثماريًا في المنطقة.

8 - ألمانيا

جذبت ألمانيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 52.5 مليار دولار في 2016.

وذكرت دراسة أجرتها شركة "إرنست آند يانج" أن الفضل في جذب الاستثمارات الأجنبية لألمانيا يرجع إلى ما لديها من بنية تحتية قوية وعمالة ماهرة، بالإضافة إلى صناعة سيارات قوية تساهم في دفع عجلة النمو.

7 - سنغافورة

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سنغافورة 61.6 مليار دولار في 2016، وقد جددت شركة Trade Net" " برنامج الملكية الفكرية مؤخرًا ليشتمل على حوافز للتنمية والبحوث الأجنبية.

6 - البرازيل

جذبت البرازيل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 78.9 مليار دولار عام 2016، وقد أطلق الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في 2017 برنامج شراكة استثمارية للإشراف على مشروعات خاصة بالبنية التحتية والطرق والسكك الحديدية من أجل جذب المزيد من المستثمرين.

5 - أيرلندا

بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا 79.2 مليار دولار عام 2016، وقد جاءت أيرلندا في المركز الأول في تقرير شركة "آي بي إم" عام 2017 كأكثر الدول جذبًا للاستثمارات عالية القيمة للسنة السادسة على التوالي.

4 - هولندا

جذبت هولندا استثمارات أجنبية بقيمة 80.8 مليار دولار في 2016، ويأتي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لهولندا من الاستثمارات الأجنبية.

3 - الصين

جاءت الصين في المركز الثالث، حيث جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 170.6 مليار دولار عام 2016، وتتسم الصين بجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بمتوسط يبلغ نحو 2500 مشروع أجنبي جديد يتم الموافقة عليها شهريًا.

2 - المملكة المتحدة

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة 299.7 مليار دولار في 2016، لتحتل بذلك المركز الثاني.

1 - الولايات المتحدة الأميركية

جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 479.4 مليار دولار في 2016.

وفي حين جاءت أكبر الاستثمارات في أميركا من المملكة المتحدة وكندا في 2016، إلا أن الاستثمارات من تايلاند والأرجنتين كانت الأسرع نموًا.