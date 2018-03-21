مفاجأتان.. في قائمة المدن العشر الأغلى عالمياَ!

صدرت قائمة المدن العشر الأغلى في العالم على الإطلاق للعام 2018، والتي تصدرها مجلة "تاون أند كونتري" المتخصصة سنوياً، وتقوم فيها بدراسة المدن الرئيسية في العالم وتصنيف الأغلى منها على الإطلاق وفقاً لمجموعة من الأسس، إلا أن القائمة الجديدة التي خلت من أي مدينة عربية تضمنت عدداً من المفاجآت.

أما المفاجأة الأبرز والأهم في القائمة التي اطلعت عليها "العربية نت" فهو أن مدينة نيويورك الأميركية لم تعد موجودة على القائمة، إذ ليست من بين المدن العشرة الأغلى في العالم، فيما بدا أن المفاجأة الثانية في القائمة هي أن أغلب المدن العشر موجودة في أوروبا لكن العاصمة البريطانية لندن التي تعتبر الأشهر في القارة الأوروبية ليست موجودة على القائمة.

وفيما يلي المدن العشر الأغلى في العالم مرتبة تنازلياً:

أولاً: سنغافورة، وهذه المدينة التي تقع في أقصى جنوب شرق آسيا لا تزال للعام الخامس على التوالي تتربع على رأس قائمة المدن الأغلى في العالم. فيما يشير أحد التقارير إلى أن "سنغافورة هي المكان الأغلى في العالم على الإطلاق لشراء سيارة أو ركوبها، كما أنها ثالث أغلى وجهة في العالم لشراء الملابس".

ثانياً: باريس، وهي عاصمة فرنسا. ويُطلق عليها اسم مدينة الأضواء، وتقول التقارير إن باريس ليس فيها شيء في متناول اليد سوى الكحول والسجائر والمواصلات.

ثالثاً: زيوريخ في سويسرا، ويُشار إليها وإلى جنيف على أنهما أغلى مدينتين في أوروبا من حيث تكلفة السكن والعناية الشخصية والترفيه.

رابعاً: هونغ كونغ، وتعتبر المدينة الأغلى في آسيا بعد سنغافورة، وعادة ما يشار فيها إلى التكلفة المرتفعة للتسوق والأسعار العالية للمواد الاستهلاكية.

خامساً: أوسلو، وهي عاصمة النرويج، وتعتبر من أغلى المدن في أوروبا، حيث أظهرت دراسة صدرت عن "دويتشة بنك" العام الماضي أن كأساً من الكحول في أوسلو أغلى من أي مكان في العالم، وعليه يُقاس الكثير من السلع والمواد التموينية.

سادساً: جنيف في سويسرا، وهي ثاني أشهر وأغلى مدينة في سويسرا بعد زيوريخ من حيث تكاليف المعيشة.

سابعاً: سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، وهي تحتفظ بهذا المركز من حيث الغلاء منذ العام الماضي، إذ إن سيول وسنغافورة لم يطرأ عليهما أي تغيير على القائمة منذ العام الماضي.

ثامناً: كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، وعادة ما يشار فيها الى ارتفاع تكاليف المواصلات والترفيه والعناية الشخصية.

تاسعاً: تل أبيب، وكانت قبل خمس سنوات تحتل المركز الـ34 على مستوى العالم من حيث المدن الأغلى، إلا أنها اليوم دخلت قائمة المدن العشر الأغلى بسبب الارتفاع السريع في تكاليف المعيشة فيها.

عاشراً: مدينة سيدني في أستراليا، وهي واحدة من الوجهات المعروفة بارتفاع تكاليف المعيشة فيها.