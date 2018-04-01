أكبر 10 شركات سعودية في مؤشر FTSE

تماشياً مع التوقعات، أعلنت "فوتسي راسل" الخميس الماضي، ترقية #سوق_الأسهم_السعودية لقائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة، بعد استيفاء السوق لمتطلبات الانضمام، على أن يتم على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق، حيث تبدأ العملية في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.

وبحسب "فوتسي راسل" ستكون السوق السعودية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة "أرامكو".

وستحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة 10 ضمن قائمة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر #فوتسي، وسط تقديرات لتدفقات كبيرة من السيولة على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وهذه أكبر 10 شركات سعودية ستدخل في مؤشر الأسواق الناشئة:



1- "سابك" بوزن 15.7% وقيمة سوقية عند 21 مليار دولار

2- "الراجحي" بوزن 15.5% وقيمة سوقية عند 11.6 مليار دولار

3- "الأهلي" بوزن 11.2% وقيمة سوقية عند 8.4 مليار دولار

4- "الاتصالات السعودية" بوزن 6.8% وقيمة سوقية عند 5.2 مليار دولار

5- "مجموعة سامبا المالية" بوزن 6.4% وقيمة سوقية عند 4.8 مليار دولار

6- "معادن" بوزن 5.5% وقيمة سوقية عند 4.2 مليار دولار

7- "المراعي" بوزن 5.3% وقيمة سوقية عند 4 مليارات دولار

8- "بنك الرياض" بوزن 5.1% وقيمة سوقية عند 3.9 مليار دولار

9- "الكهرباء السعودية" بوزن 4.2% وقيمة سوقية عند 3.2 مليار دولار

10- "بنك الإنماء" بوزن 3.8% وقيمة سوقية عند 2.9 مليار دولار