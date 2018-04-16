الشركات الـ10 الأكثر ربحية عالميا.. "أرامكو" في الصدارة

تصدر عملاق النفط السعودي #أرامكو قائمة الشركات الأكثر ربحية عالمياً، وفقاً لبيانات مالية كشفت عنها وكالة "بلومبرغ" لأول مرة عن إيرادات النصف الأول من العام 2017.

وبصافي أرباح قرب 34 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، تفوقت "أرامكو" على عمالقة النفط والتكنولوجيا الذين يهيمنون على أضخم الإيرادات على مستوى العالم، إذ تفوقت شركة النفط السعودية على شركة "أبل" التي حلت في المرتبة الثانية بصافي أرباح قرب 29 مليار دولار، فيما جاءت "سامسونغ" في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بلغ 14 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة، "مايكروسوفت" بـ13.8 مليار دولار، يليها بنك "جيه بي مورغان" بـ12.5 مليار دولار، و"ألفابيت" مالكة "غوغل" بـ11.7 مليار دولار.

وفي المرتبة السابعة جاءت شركة "بيركشاير هاثاواي" القابضة للاستثمار بـ8.3 مليار دولار.

واللافت أنه بالمقارنة مع #عمالقة_النفط الآخرين، أرباح "أرامكو" تتجاوز أرباح "شل" و"إكسون موبيل" بأكثر من أربعة أضعاف ونصف الضعف، حيث حلت كلتاهما في المرتبة الثامنة من حيث صافي الربحية عن النصف الأول من 2017، بعدما حققتا 7.4 مليار دولار.

وجاءت في المرتبة التاسعة، شركة "فولسفاغن" بنحو 7 مليارات دولار، أما عاشراً فـ"علي بابا" بصافي أرباح بلغ 2.4 مليار دولار.

وتتميز شركة "أرامكو" بمستويات دين منخفضة جداً، حيث بلغ صافي الدين لديها 1.3 مليار دولار بالنصف الأول 2017، مقابل 88 مليار دولار لـ"إكسون موبيل" وأكثر من 66 مليار دولار لـ"شل". كما أنها تنتج من بعض أكبر الحقول في العالم وأقلها تكلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج برميل من النفط على "أرامكو" عند نحو 4 دولارات، مقابل نحو 20 دولاراً للبرميل لكل من "أكسون موبيل" و"شل"، وكلها ميزات تنافسية قوية لأكبر شركة نفط في العالم، تعزز حظوظ الطرح العام الأولي لحصة 5% من الشركة في السوق المحلية وأسواق عالمية.