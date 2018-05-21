البلدان الـ10 الأكثر استفادة من السياحة.. إسبانيا أولاً

مع انحسار موجة البرد وتحسن أحوال الطقس باقتراب فصل الصيف، بدأت الفنادق والمطاعم ومختلف مناطق الجذب في وجهات السياحة العالمية تتحضر لاستقبال أعداد غفيرة من السياح متوقعة لهذا الموسم.

وفي وقت أحدث قطاع السياحة فرقاً كبيراً على مستوى توفير فرص العمل، فإنه قدم إسهاماً عظيماً في اقتصادات العالم، وبعض الدول شعرت بهذا التأثير أكثر من غيرها في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات حديثة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD.

وأظهرت البيانات أن #إسبانيا استطاعت في العام 2016، الحصول على دفعة قوية من قطاعها السياحي بدعم من طقسها الدافئ وشواطئها الخلابة وثقافتها الفريدة إلى جانب البنية التحتية الجاذبة التي مكنتها من استقطاب 82 مليون سائح، ما جعلها من بين أكثر البلدان زيارة على مستوى العالم.

وقد أنفق هذا العدد المهول من السياح ما يقارب 87 مليار يورو، بحسب بيانات إسبانية حكومية، وهو ما يعني أن السياحة ساهمت بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في 2016.

الجارة البرتغال تعتمد بالمثل على السياحة لتعزيز دخلها، حيث ساهم القطاع بـ9.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال في نفس الفترة.

أما المكسيك فحققت السياحة فيها 8.6% من GDP، وأيسلندا 8.4%، وفرنسا 7.1%، واليونان 6.4%، وإيطاليا 6%، وتركيا 4.3%، وألمانيا 3.9%، فيما حلت بريطانيا في المركز العاشر بمساهمة سياحية بـ3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "فوربس".

وفي دول مثل ألمانيا واليابان وأميركا التي يقاد الاقتصاد فيها من خلال الصناعة وقطاع الخدمات، لا يبدو تأثير السياحة كبيراً، ففي 2016، شكلت إيرادات السياحة 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أما في الولايات المتحدة فقدمت السياحة 2.7%.