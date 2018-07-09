أفضل 10 وجهات في أوروبا لقضاء إجازة صيفية عائلية

تمكَّن موقع إلكتروني عالمي من تصنيف الوجهات الأوروبية العشرة الأفضل بالنسبة للعائلات، وأوصى بقضاء العطلة العائلية الصيفية فيها، وذلك بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية للمدارس في أغلب دول العالم، واستمرار الكثير من العائلات في البحث عن وجهات مناسبة لقضاء عطلاتهم.

وأصبحت #أوروبا وجهة مهمة وخياراً أساسياً بالنسبة لكثير من العائلات العربية والخليجية، والكثير من أبناء منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تراجع الإقبال على الوجهات التقليدية في المنطقة بسبب التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية التي تدفع بالكثير من السياح للبحث عن البدائل في أماكن بعيدة عن هذه الأجواء.

وأورد موقع "ستارز إنسايدر" قائمة بأفضل عشر وجهات في أوروبا بالنسبة للعائلات، وهي وجهات يقول الموقع إن من الممكن أن يقصدها السائح مع عائلته خلال العطلة الصيفية ويقضي فيها أوقاتاً جميلة.

أما الوجهات العشر التي استعرضها الموقع في تقريره الذي اطلعت عليه "العربية.نت" فهي كالتالي:

أولاً: شمال البرتغال، وفيها العديد من الأماكن الملائمة للعائلات، خاصة في مدينة "بورتو" حيث يمكن للعائلة أن تستقل قارباً وتستمتع بنهر "دورو" في المدينة، كما أن الأطفال يمكن أن يستمتعوا بشكل لا نظير له في حديقة "ذا ورلد أوف ديسكفريز".

ثانياً: جبال كارباثيان في رومانيا، فهذه المنطقة المرتفعة يمكن من خلالها رؤية مناظر خلابة، إضافة إلى ممارسة العديد من الرياضات، وعادة ما تستهوي كافة أفراد العائلة.

ثالثاً: أثينا في اليونان، فزيارة هذه المدينة يتشكل فرصة ذهبية للراغبين بتعليم أطفالهم المزيد عن التاريخ عبر رؤية الكثير من الآثار التي تعود إلى مئات السنين، أما في شمال المدينة فيمكن قضاء أجمل الأوقات على شواطئ جميلة.

رابعاً: جزيرة كورفو في اليونان، وهي الجزيرة التي تتميز بأنها قليلة الازدحام مقارنة بجزيرة "سانتوريني" و"مايكونوس"، وهي على الشواطئ الشمالية لليونان وتتميز بوجود شواطئ لا مثيل لها.

خامساً: منطقة بريتاني، في شمال غربي فرنسا، وهي واحدة من أجمل مناطق أوروبا على الإطلاق، وهناك يمكن أن تتناول مع أطفالك الـ"ماكرون" الفرنسي وتتمشى في زقاق لا مثيل له في القارة الأوروبية بأكملها.

سادساً: بلدة ألميريا في جنوب إسبانيا، وفيها أحد أجمل الشواطئ في إسبانيا وأوروبا على الإطلاق، وتعتبر مكاناً جميلاً بالنسبة للأطفال والبالغين على حد سواء.

سابعاً: لندن، وهي عاصمة بريطانيا، وتعتبر واحدة من الوجهات الصديقة للعائلات، وتضم العديد من الأماكن التي يمكن أن تجد فيها العائلة مبتغاها، حيث فيها العديد من الحدائق ويقام فيها الكثير من الفعاليات والأنشطة خلال الصيف.

ثامناً: مدينة بينش في البرتغال، وتقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ليزبون، وهي محاطة بغابات وشواطئ، ويمكن أن يستقل السائح فيها قارباً ويذهب إلى مجموعة من الجزر القريبة للاستجمام هناك.

تاسعاً: مالطا، وهي جزيرة جميلة في قلب البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما تشرق عليها الشمس طوال أيام السنة، لكنها تزداد جمالاً في الصيف، وتعتبر من الوجهات الصديقة للعائلات.

عاشراً: جبال البيرينيه الفرنسية، وهي المكان الأمثل للعائلات الراغبة بالهروب من المدن المزدحمة والساحلية والشواطئ، وفيها الكثير من الأنشطة الصيفية التي يمكن أن يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء.