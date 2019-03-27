مُدن عربية بين أفضل 10 وجهات للمسافرين.. تعرف عليها

تربَّعت مدينتان عربيتان على قائمة المدن العشرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين في مختلف أنحاء العالم للعام الحالي 2019، لتشكل بذلك منافساً قوياً لأشهر الوجهات #السياحية_التقليدية التي يقصدها المسافرون، فيما يأتي هذا التصنيف قبل أسابيع قليلة من بدء موسم عطلات الربيع الذي يشهد نشاطاً كبيراً كل سنة، وقبل شهور من موسم العطلات الصيفية.

واحتلت مدينة #مراكش المغربية المركز التاسع ومدينة #دبي في دولة الإمارات العربية المركز العاشر على قائمة المدن العشرة الأفضل على مستوى العالم، وذلك بحسب التصنيف الذي نشره موقع "تريب أدفايزر" العالمي أخيراً، وبالاستناد إلى استطلاع رأي شارك فيه الآلاف من المشتركين الذين يتنقلون للسياحة بين مختلف الوجهات في العالم.

وتفوقت كل من مراكش ودبي في هذا التصنيف الذي اطلعت عليه "العربية نت" على مدن عالمية عريقة ومهمة في #الخارطة_السياحية مثل نيويورك التي جاءت في المرتبة الثالثة عشرة، وهانوي التي حلت في المرتبة الخامسة عشرة، وطوكيو التي جاءت في المرتبة الـ16 على القائمة.

وجاءت هونج كونج التي تستقطب ملايين السياح سنوياً في المرتبة 22 على القائمة، أما مدينة سيدني الاسترالية التي كثيرا ما يهواها السياح وعشاق المغامرات فحلت في المرتبة الـ24 على القائمة.

أما على رأس هذه القائمة فحلت العاصمة البريطانية لندن التي جاءت في المركز الأول عالمياً على القائمة، لتكون بحسب اختيار المسافرين هي الأفضل على مستوى العالم لقضاء العطلة، فيما جاءت العاصمة الفرنسية باريس في المرتبة الثانية، أما في الثالثة فحلت مدينة روما الايطالية، تليها جزيرة "كريت" اليونانية ثم بالي الأندونيسية.

وقالت جريدة "مترو" البريطانية إن موقع "تريب أدفايزر" خلص إلى إصدار هذا التصنيف بعد أن استخدم التقييمات التي قام بها المسافرون للفنادق والمطاعم والأماكن السياحية الجذابة.

ولفت التقرير الى أن لندن جاءت على رأس القائمة وفازت بهذا التصنيف على الرغم من ارتفاع الأسعار فيها والازدحام المروري الشديد والطوابير الطويلة أمام المتاحف والأماكن السياحية، وهي مظاهر لطالما يشكوا منها الزوار الذين يقصدون العاصمة البريطانية دوما.