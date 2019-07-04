بالصور.. أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجراً في مجال التقنية

أشار التقرير الجديد الصادر عن (الاتحاد الأميركي للعمل، ومجلس المنظمات الصناعية) AFL-CIO، إلى زيادة رواتب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية المدرجة تحت مؤشر S&P 500 لسوق الأسهم بمقدار 500 ألف دولار سنويًا خلال العقد الماضي.

وقد وصل متوسط الراتب السنوي للرئيس التنفيذي خلال عام 2018 إلى 14.5 مليون دولارِ.

وفي الوقت نفسه، شهدت وظائف مسؤولي الإنتاج والرقابة زيادة في الأجور بلغت 785 دولارًا في السنة، حيث بلغ متوسط أجرهم 40 ألف دولارِ فقط في عام 2018.

من بين شركات S&P 500، تعد شركة أوراكل Oracle، وباي بال PayPal من بين شركات التقنية التي تدفع لرؤسائها التنفيذيين أكثر من غيرها.

فيما يلي أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجرًا في مجال التقنية خلال عام 2018، وفقًا لتقرير (AFL-CIO)، وذلك في ترتيب تنازلي، حيث يأتي المركز الأول في نهاية القائمة:

10 - أجاي بانجا Ajay Banga:

تولى أجاي منصب المدير التنفيذي لشركة "ماستركارد" في شهر يوليو من عام 2010، وتقدم الشركة عدة خدمات للدفع عبر البطاقات الائتمانية، وإدارة العمليات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد عمل أجاي على توسيع نطاق تواجدها عالميًا.

اليوم، أجاي هو الرئيس التنفيذي لشركة Mastercard ويتقاضى راتبا سنويا 20.4 مليون دولار.

9- براد سميث Brad Smith:

انضم سميث إلى شركة " Intuit " لبرمجيات في عام 2003، وشغل سلسلة من المناصب التنفيذية خلال خمس سنوات، وقد عُين رئيسًا تنفيذيًا للشركة في يناير 2008، وأصبح رئيس مجلس الإدارة في يناير 2016، وتحت قيادته تحولت (Intuit) من شركة برمجيات محلية في أميركا الشمالية إلى شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات.

يتقاضى سميث راتبا سنويا يبلغ 21 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن سميث استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Intuit في نهاية عام 2018، بعد 11 عامًا على التوالي من النجاح والتقدم.

8- تشاك روبنز Chuck Robbins:

تولى تشاك منصب الرئيس التنفيذي في "Cisco" في يوليو 2015، وانتُخب رئيسًا لمجلس الإدارة في ديسمبر 2017.

راتبه السنوي 21.3 مليون دولار.

7- بيير نانترم Pierre Nanterme:



توفي نانترم، الذي قاد Accenture خلال 8 سنوات كرئيس تنفيذي، وذلك في 31 يناير عام 2019، عن عمر يناهز 59 عامًا.

كان يتقاضى راتبا سنويا بـ22.3 مليون دولار.

6- ساتيا ناديلا Satya Nadella:

تولى ساتيا منصبه الحالي في مايكروسوفت عام 2014، خلفًا لسابقه (ستيف بالمر) الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة لمدة 14 عامًا.

يبلغ راتبه السنوي 25.8 مليون دولار.

قبل أن يشغل المنصب الحالي، كان (ساتيا) يَشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة، والمشاريع، حيث كان مسؤولًا عن بناء منصات الحوسبة بالشركة، وتشغيلها، وأدوات المطورين، وخدمات الحوسبة السحابية، والتي تفوقت في المنافسة واستحوذت على حصة كبيرة من السوق.

5- مارك بينيوف Marc Benioff:

أسس مارك شركة Salesforce عام 1999 وتعتبر الآن من أكبر الشركات التي تقدم خدمات في مجال إدارة علاقات العملاء CRM في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على الحوسبة السحابية في إدارة أعمالها وتقديم العروض والخدمات لعملائها.

يتقاضى راتبا سنويا بـ28.4 مليون دولار.

4- شانتانو ناراين Shantanu Narayen:

تولى شانتانو منصب الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات العالمية (أدوبي) Adobe في عام 2007، وذلك بعد عمله في الشركة لمدة 7 سنوات، وكان التحدي الأكبر الذي واجهه بعد توليه المنصب هو تحقيق الاستقرار للشركة، التي شهدت نموًا منخفضًا في ذلك الوقت، وقد نجح في ذلك عن طريق نقل برمجيات أدوبي الإبداعية من إصدارات سطح المكتب فقط إلى السحابة.

يبلغ راتبه السنوي 28.4 مليون دولار.

3- مايك لوري Mike Lawrie:

يشغل مايك منصب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة " DXC Technology"منذ عام 2017، ويتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والإدارة.

يبلغ راتبه السنوي 32.2 مليون دولار.

2- دانيال شولمان Daniel Schulman:

انضم دانيال لشركة (باي بال) في عام 2014 لقيادتها في مرحلتها التالية كشركة مستقلة، وذلك بعد الإعلان عن انفصالها عن موقع (eBay)، حيث يركز (دانيال) على تطوير خدمات الشركة المالية بفضل خبرته العميقة في مجال المدفوعات، وتقنية الأجهزة المحمولة.

يبلغ راتبه السنوي 38.8 مليون دولار.

1- مارك هيرد : Mark Hurd

انضم هيرد إلى شركة "أوراكل" في عام 2010، وبعد 4 سنوات عُين رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وتحت قيادته شهدت الشركة الكثير من النمو والازدهار، حيث استثمرت بكثافة في الحوسبة السحابية، سواء من خلال استثمارات البحث والتطوير، أو الاستحواذ على شركات جديدة.

راتبه السنوي 108.3 مليون دولار.