10 جنسيات في صدارة السياح لإمارة دبي.. تعرف عليها

استقطبت دبي نحو 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوزع الزوار بين 10 جنسيات مختلفة، وهي على الشكل الآتي:

1- الهند، احتفظت بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسة بعدد زوار لدبي بلغ 997 ألف زائر، رغم تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

2- جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي.

3- احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر.

4- تواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر صيني.

5- جاءت السوق العمانية في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28% مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر.

6- وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر.

7- أتت الولايات المتحدة في المركز السابع بعد روسيا بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي

8- تلتها ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5% وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر.

9- ثم باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3% من خلال 253 ألف زائر.

10 - فيما حلت الفلبين في المرتبة العاشرة بـ 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29%.